Эстония по конкурентоспособности поднялась с 35-го на 28-е место

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Cогласно опубликованному в среду ежегоднику международной конкурентоспособности Эстонии, Эстония по этому показателю поднялась с 35-го на 28-е место. Составленный Институтом конъюнктуры (EKI) по заказу Целевого фонда развития предпринимательства Ettevõtluse Arendamise Sihtasutune (EAS) ежегодник основан на данных исследования мировой конкурентоспособности Швейцарского института IMD, сообщила в среду BNS пресс-служба EAS.

Фото: tonkosti.ru

«Эстония позитивно выделяется в рейтинге связанных с коммерческим правом категорий, где мы занимаем 15-е место. У нас создается много новых предприятий, а простота их учреждения дает дополнительные баллы», - сообщил пресс-секретарь EAS Пеэтер Раудсепп, по словам которого Эстония также занимает 17-е место в рейтинге общего образования, на что влияют, например, хорошие результаты теста PISA и соответствие образования требованиям экономики. Устойчивой проблемой страны исследование называет нехватку квалифицированной рабочей силы.

По словам Раудсеппа, многие показатели сложно изменить, потому что измеряется абсолютный уровень, и в этом случае более крупные страны имеют преимущество. Например, в категории научной инфраструктуры Эстония заняла 44-е место, потому что были измерены также несколько абсолютных показателей, таких как количество опубликованных исследовательских статей, патентных заявок, количество сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, по которым Эстония не может конкурировать с более крупными странами.

«Однако нам необходимо улучшить обмен сведениями между компаниями и университетами, которым в Эстонии есть много возможностей для роста. Это основа для разработки продуктов и услуг, основанных на знаниях, которые позволяют нашим компаниям вырваться из ценовой конкуренции. и увеличить производительность и экспорт », - сказал Раудсепп.

Самой конкурентоспособной страной за 2020 год является Сингапур, за ним следуют Дания, Швейцария, Нидерланды и Гонконг. Из соседних с Эстонией стран Финляндия поднялась на два места и сейчас находится на 13-м месте, Литва опустилась на два места до 31-го места, Латвия опустилась на одно место и находится на 41-м месте, а Россия опустилась на пять мест до 50-го места.

По словам возглавляющей Институт конъюнктуры Марье Йозинг, измерение международной конкурентоспособности страны похоже на десятиборье. «Мы должны добиться успеха во многих различных областях. Хорошего роста валового внутреннего продукта (ВВП) недостаточно, важно, чтобы правительство было эффективным, бизнес-среда была благоприятной для развития, качество жизни хорошее, инфраструктура», - пояснила Йозинг

BNS