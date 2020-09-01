Дополнено: Правительство обсудит смягчение ограничений через неделю

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Правительство на кабинетном совещании во вторник обсудило постепенное смягчение ограничений, связанных с COVID-19, и продолжит обсуждение в следующий вторник.

Иллюстративное фото: ekjl.ee

На сегодняшнем кабинетном совещании правительство обсудило постепенное смягчение ограничений, введенных для борьбы с COVID-19. К этому обсуждению правительство вернется на следующей неделе.

«Мы не хотим продлевать ограничения ни на один день больше, чем необходимо, но для ослабления ограничений мы должны быть уверены, что показатели заражения стабильно снижаются. Только так мы сможем обеспечить безопасное открытие общества. Мы должны учитывать, что нынешний уровень заражения фактически сопоставим с уровнем середины февраля, когда ситуация осложнилась и мы начали ужесточать ограничения, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — В результате совместных усилий всех жителей Эстонии нам удалось улучшить показатели заражения. Сейчас мы не можем идти на беспочвенный риск, что способно свести на нет все предпринятые усилия и возобновить рост инфицирования. Мы будем постепенно ослаблять ограничения. Поскольку опасность еще не миновала, мы должны проявлять осторожность, несмотря на потепление. Важную роль в открытии общества играет и активная вакцинация», — добавила она.

Если уровень заражения продолжит снижаться, то приоритетом правительства будет, в первую очередь, частичное открытие очного обучения в школах и постепенное ослабление ограничений на занятия спортом на свежем воздухе, тренировки и внешкольное образование.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, учеба в школе неизбежно связана с повышенным риском заражения и большим количеством контактов. «Мы планируем открывать школьную жизнь шаг за шагом, соблюдая все меры безопасности. Предпочтение отдается ученикам, которые только начинают учиться», — сказала министр.

Она также упомянула приближающиеся школьные каникулы, когда необходимо учитывать риск, связанный с поездками. «Не за горами школьные каникулы. Давайте проведем каникулы прежде всего в семейном кругу, наслаждаясь весной на свежем воздухе. Сейчас отправляться семьей в путешествие — очень плохая идея. В этом случае придется учитывать необходимость находиться 10 дней в самоизоляции. Если уровень заражения коронавирусом будет и дальше снижаться, то после школьных каникул мы надеемся вернуть в школы хотя бы учеников младших классов», — сказала она.

BNS