День ограничений может обходиться Эстонии в семь миллионов евро

Конвейер новостей / Республика / ЭкономикаДень ограничений может обходиться Эстонии в семь миллионов евро
Дата публикации: Вчера, 11:30 Просмотрено: 281
По разным подсчетам, каждый день коронавирусных ограничений обходится Эстонии от 7 до 19 миллионов евро.
Никто точно не знает, в какую сумму стране обходятся коронавирусные ограничения, но некоторые подсчеты все же были сделаны. Инвестор и предприниматель Ристо Россар несколько дней назад написал в Eesti Päevaleht, что потери от ограничений составляют 712 евро в месяц на каждого работающего жителя страны. При этом он учел ВВП, займы и печатание денег.
"Я пытался подумать о расходах, к которым приводит вся эта ситуация", - объяснил Россар ERR. В своих расчетах он объединил прошлогоднее падение валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,57 млрд евро, займы государства на 2,47 млрд евро, а также 2,9 млрд евро из напечатанных Европейским центральным банком денег, которые приходятся на долю Эстонии.
При этом Россар сомневался, следует ли включать в расчеты печатание денег, потому что это не находится под контролем правительства Эстонии, хотя и относится к статье его расходов.
"Печатание денег на самом деле похоже на налог на сбережения и наемных работников. Происходит массовое изъятие денег у людей, которые не владеют собственностью, и это передается людям, владеющим собственностью. Но поскольку все это особенно сильно сказывается на более бедных, это тоже надо учитывать", - пояснил Россар. По его подсчетам, потери государства от ограничений составляют 19 млн евро в день.
Макроэкономический аналитик Министерства финансов Мадис Абен считает это преувеличением и полагает, что речь идет о семи миллионах евро в день. При этом он не считает правильным включать печатание денег в стоимость коронавирусных ограничений.
"Печатание денег имело важное значение и было направлено на максимальное стимулирование экономической активности в этой нестабильной ситуации", - сказал Абен.
Самый конкретный показатель, по мнению Абена, это падение ВВП, но сравнивать нужно не с показателями 2019 года, а с тем, какой была бы экономическая ситуация в прошлом году без коронакризиса. В этом сравнении, в прошлом году потери ВВП составили около двух миллиардов евро.
"Есть опасения, что в этом году мы потеряем еще два миллиарда, и этот кризис еще не закончился", - отметил Абен.
По словам Абена, можно также проверить изменение фонда заработной платы. "В 2020 году люди заработали примерно на 500 млн евро меньше. Вполне вероятно, что мы потеряем такую же сумму и в этом году", - пояснил аналитик. В среднем это означает сокращение дохода на 1000 евро на одного работника в год. Однако не следует забывать, что часть этого компенсируется мерами правительства.
"Следовательно, помимо расчета доходов от заработной платы и ВВП, необходимо также учитывать рост государственного долга", - сказал Абен, отметив, что это было сделано не совсем правильно в расчетах Россара. А именно, кредит, взятый в прошлом году, пошел не на текущие расходы, а частично в резервы.
"В прошлом году чистый долг увеличился на 1,7 миллиарда. Если бы государство не допустило такого большого увеличения долгового бремени, экономический спад был бы более глубоким. Эти факторы тоже нужно учитывать в совокупности", - подчеркнул Абен.
На коронавирус уходит больше денег, чем на любую другую болезнь
Неизбежно возникает вопрос, правильно ли говорить о цене ограничений, если они могли спасти большое количество людей от госпитализации или смерти.
"Тут есть один очень сильный аргумент - что эти ограничения снизили количество смертей и снизили нагрузку на больницы", - сказал Россар.
"Например, в случае с раком, Больничная касса может сказать, что лечить этого человека больше невозможно. Сегодня спасение коронавирусных больных не оценивается с денежной точки зрения. Цифры тут не играют роли - человеческие жизни нужно спасать", - аргументировал он.
По оценке Россара, ограничения прошлой весной были оправданы, потому что мы еще не знали, с чем имеем дело. Сейчас они уже не нужны, за исключением массовых мероприятий. Вместо этого можно было бы вкладывать деньги в улучшение медицины.
Предпринимателя удивила большая поддержка ограничений среди людей. Россар считает, что и правительство позволило ввести себя в заблуждение.
"Когда пришло новое правительство, Кая Каллас сначала говорила довольно разумные вещи, но в течение нескольких недель поняла, что не может идти наперекор общественному мнению, и пошли по прежнему пути", - добавил предприниматель.
Ограничения можно снимать
Россар считает, что ограничения можно отменить хоть сейчас. Становится теплее, вакцинация продолжается, а показатели заболеваемости постепенно падают.
Абен согласился с тем, что, с чисто экономической точки зрения, ограничения уже могли быть сняты, но этого недостаточно: "Доля иностранного туризма в экономике Эстонии очень велика, и без восстановления этого сектора невозможно полное восстановление экономики, которого мы ожидаем только в следующем году". По его словам, именно вирус определяет темпы выхода из экономического кризиса.
ERR.EE