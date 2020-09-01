День ограничений может обходиться Эстонии в семь миллионов евро

Дата публикации: Вчера, 11:30 Просмотрено: 281

По разным подсчетам, каждый день коронавирусных ограничений обходится Эстонии от 7 до 19 миллионов евро.

Никто точно не знает, в какую сумму стране обходятся коронавирусные ограничения, но некоторые подсчеты все же были сделаны. Инвестор и предприниматель Ристо Россар несколько дней назад написал в Eesti Päevaleht, что потери от ограничений составляют 712 евро в месяц на каждого работающего жителя страны. При этом он учел ВВП, займы и печатание денег.

Фото: dengi.fr

"Я пытался подумать о расходах, к которым приводит вся эта ситуация", - объяснил Россар ERR. В своих расчетах он объединил прошлогоднее падение валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,57 млрд евро, займы государства на 2,47 млрд евро, а также 2,9 млрд евро из напечатанных Европейским центральным банком денег, которые приходятся на долю Эстонии.

При этом Россар сомневался, следует ли включать в расчеты печатание денег, потому что это не находится под контролем правительства Эстонии, хотя и относится к статье его расходов.

"Печатание денег на самом деле похоже на налог на сбережения и наемных работников. Происходит массовое изъятие денег у людей, которые не владеют собственностью, и это передается людям, владеющим собственностью. Но поскольку все это особенно сильно сказывается на более бедных, это тоже надо учитывать", - пояснил Россар. По его подсчетам, потери государства от ограничений составляют 19 млн евро в день.

Макроэкономический аналитик Министерства финансов Мадис Абен считает это преувеличением и полагает, что речь идет о семи миллионах евро в день. При этом он не считает правильным включать печатание денег в стоимость коронавирусных ограничений.

"Печатание денег имело важное значение и было направлено ​​на максимальное стимулирование экономической активности в этой нестабильной ситуации", - сказал Абен.

Самый конкретный показатель, по мнению Абена, это падение ВВП, но сравнивать нужно не с показателями 2019 года, а с тем, какой была бы экономическая ситуация в прошлом году без коронакризиса. В этом сравнении, в прошлом году потери ВВП составили около двух миллиардов евро.

"Есть опасения, что в этом году мы потеряем еще два миллиарда, и этот кризис еще не закончился", - отметил Абен.

По словам Абена, можно также проверить изменение фонда заработной платы. "В 2020 году люди заработали примерно на 500 млн евро меньше. Вполне вероятно, что мы потеряем такую ​​же сумму и в этом году", - пояснил аналитик. В среднем это означает сокращение дохода на 1000 евро на одного работника в год. Однако не следует забывать, что часть этого компенсируется мерами правительства.

"Следовательно, помимо расчета доходов от заработной платы и ВВП, необходимо также учитывать рост государственного долга", - сказал Абен, отметив, что это было сделано не совсем правильно в расчетах Россара. А именно, кредит, взятый в прошлом году, пошел не на текущие расходы, а частично в резервы.

"В прошлом году чистый долг увеличился на 1,7 миллиарда. Если бы государство не допустило такого большого увеличения долгового бремени, экономический спад был бы более глубоким. Эти факторы тоже нужно учитывать в совокупности", - подчеркнул Абен.

На коронавирус уходит больше денег, чем на любую другую болезнь

Неизбежно возникает вопрос, правильно ли говорить о цене ограничений, если они могли спасти большое количество людей от госпитализации или смерти.

"Тут есть один очень сильный аргумент - что эти ограничения снизили количество смертей и снизили нагрузку на больницы", - сказал Россар.

"Например, в случае с раком, Больничная касса может сказать, что лечить этого человека больше невозможно. Сегодня спасение коронавирусных больных не оценивается с денежной точки зрения. Цифры тут не играют роли - человеческие жизни нужно спасать", - аргументировал он.

По оценке Россара, ограничения прошлой весной были оправданы, потому что мы еще не знали, с чем имеем дело. Сейчас они уже не нужны, за исключением массовых мероприятий. Вместо этого можно было бы вкладывать деньги в улучшение медицины.

Предпринимателя удивила большая поддержка ограничений среди людей. Россар считает, что и правительство позволило ввести себя в заблуждение.

"Когда пришло новое правительство, Кая Каллас сначала говорила довольно разумные вещи, но в течение нескольких недель поняла, что не может идти наперекор общественному мнению, и пошли по прежнему пути", - добавил предприниматель.

Ограничения можно снимать

Россар считает, что ограничения можно отменить хоть сейчас. Становится теплее, вакцинация продолжается, а показатели заболеваемости постепенно падают.

Абен согласился с тем, что, с чисто экономической точки зрения, ограничения уже могли быть сняты, но этого недостаточно: "Доля иностранного туризма в экономике Эстонии очень велика, и без восстановления этого сектора невозможно полное восстановление экономики, которого мы ожидаем только в следующем году". По его словам, именно вирус определяет темпы выхода из экономического кризиса.

ERR.EE