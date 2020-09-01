Синисалу: Пандемия не снизила разведдеятельность Кремля против Эстонии

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Генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу в свежем ежегоднике ведомства отмечает, что коронапандемия не снизила ни деятельность Кремля по оказанию влияния, ни его разведдействия против Эстонии, в то же время активность спецслужб коммунистической КНР против Эстонии усилилась и уже не является торетической.

Иллюстративное фото: twitter.com/MID_RF

По словам Синисалу, аббревиатура Covid-19 еще долгое время будет обозначать 2020 и 2021 годы, хотя с точки зрения Капо пандемия вируса существенно не изменила суть национальной безопасности.

«Кремль во главе с москвичами пытался использовать тревожные времена, чтобы предпринять пропагандистские шаги для улучшения своего имиджа и, с другой стороны, для разрушения единства Европейского Союза и западных стран. Запад твердо верен своим ценностям, а эффективность примененных международных санкций мы сможем правильно оценить только в будущем, с определенной временной дистанции», - сказал Синисалу.

Как отметил Синисалу, примененные в связи с нападками на суверенитет и территориальную целостность Украины, вопиющими нарушениями прав человека против конкретных лиц и использованием химического оружия международные санкции в определенной мере влияют на более полное соблюдение Кремлем норм международного права, однако это, очевидно, не меняет целей и линии поведения москвичей.

«Пандемия не уменьшила действий Кремля по оказанию влияния или его разведывательную деятельность против Эстонии. Закрытые границы и ограничения публичных собраний вывели местных лидеров кремлевской политики раскола в веб-каналы. В то же время не решена постоянная проблема Кремля - молодые таланты не интересует тамошняя политика. Есть причины описывать в ежегодниках связанное со сменой поколений. Прослушивание телефонных разговоров Российской Федерациией в отношении Эстонии - непрерывная и постоянная угроза. В обусловленном вирусом кризисе физическое передвижение и деятельность иностранных шпионов были существенно ограничены, но тем больше усилий было направлено в киберпространство. В ежегоднике этого года наряду с обычной разведдеятельностью Кремля мы должны подробнее, чем когда-либо, обсудить деятельность спецслужб коммунистической Китайской Народной Республики против Эстонской Республики. Вот уже некоторое время действия контрразведки Пекина вызывают озабоченность. Опасность больше не является теоретической, но была подтверждена первым решением суда. Разведка Красного Пекина завербовала гражданина Эстонии», - сказал он.

По словам Синисалу, появляется новое поколение экстремистов, однако независимо от того, правых они или правых взглядов, в поле зрения Полиции безопасности находятся люди, разжигающие ненависть, относительно которых есть основания полагать, что ими могут быть совершены преступления физического насилия. «Крайне правые в последних ежегодниках не особенно освещались. Кого мы имеем в виду? В общем, это молодые рассерженные люди - часто просто дети из группы риска - которые накручивают друг друга в социальных сетях и обещают применением насилия изменить мир. Многие радикалы считают, что социальный порядок рушится, и за этим последует расовая война. Со своей стороны, отдается лучшее, чтобы способствовать формированию такого будущего. Угрозы насилия в Эстонии наказуемы, и в идеальном мире их необходимо пресекать прежде, чем люди приступят к реальным действиям. Это не всегда удается, и тогда суд является институтом, который дает оценку наказуемости конкретного деяния", - сказал Синисалу.

По данным Полиции безопасности, в настоящее время в Эстонии нет террористических групп, но в то же время Эстонское государство и его жители являются постоянной мишенью для джихадистских экстремистов. «В Европе массовые нападения с многочисленными жертвами стали более сложными из-за ответных мер со стороны органов безопасности и правоохранительных органов. Один из способов, которым каждый может принять участие в этой борьбе, - это сообщать о незаконных взрывчатых веществах и огнестрельном оружии. В прошлом году мы конфисковали около двух килограммов взрывчатки, но и этого количества достаточно, чтобы террористы совершили теракт с серьезными последствиями. Международный терроризм ищет новые способы сбора денег у своих сторонников, и европейские страны должны найти новые способы предотвратить его. Будь это, например, упоминутая попытка спровоцировать финансирование терроризма с помощью криптовалют среди людей из стран с высоким уровнем риска», - отметил он.

«Помимо экстремизма и терроризма с применением насилия необходимо отметить, что к Эстонии также проявляют интерес в кибер-мире страны, которые на первый взгляд не имеют к нему прямого отношения, например, Северноая Корея. Объяснение, вероятно, простое: эстонские чиновники становятся целью кибератак со стороны сталинской диктатуры, потому что Эстония теперь является временным членом Совета Безопасности ООН. Помимо внешних угроз, мы должны обращать внимание на угрозу национальной безопасности, которую может создать коррупция», - сказал Синисалу.

По словам Синисалу, коррупция в Эстонии не является всеобщей, но национальная безопасность находится под угрозой уже из-за того, что у граждан может сложиться ложное впечатление серьезности проблемы, а это вызывает у людей уныние, разочарование и горечь. «Наш опыт показал, что коррумпированными могут быть высокопоставленные политики, чиновники, бизнесмены, а также местные чиновники. Эгоистичная коррумпированная деятельность подрывает доверие эстонского народа к государству», - пояснил Синисалу.

BNS