Каллас: мы приняли несколько принципиальных решений и изменений

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с видеообращением к жителям страны, выразив соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса. Но она отметила, что ситуация все-таки улучшается, и рассказала о том, что важно знать о вакцинации.

Кая Каллас Фото: ILMAR SAABAS

Об этом пишет rus.postimees, приводя слова Каллас о том, что на этой неделе Эстония отмечает печальную веху пандемии — коронавирус унес 1000 жизней. «Я выражаю соболезнования близким всех умерших. И сейчас сотни людей находятся в больнице. Но луч света уже брезжит — количество госпитализированных начало снижаться. Это достижение, которое мы должны бережно сохранить», - сказала она.



Премьер-министр подчеркнула, что лучший способ избежать коронавируса — вакцинация. «К сожалению, вокруг вакцинации как в Эстонии, так и во всем мире было достаточно неразберихи, но на этой неделе мы приняли несколько принципиальных решений и важных изменений», - заявила она.



Во-первых, по словам Каллас, на какое-то время Эстония откажется от акций по массовой вакцинации и направит все вакцины семейным врачам. «Люди в возрасте и те, кто входит в группы риска, чувствуют себя увереннее у семейного врача или семейной медсестры, которым они доверяют и у которых могут спросить совета, - сказала она. - Во-вторых, благодаря волонтерам из частного сектора, фирме Sixford, процесс получения вакцины для семейных врачей упростится, и они смогут заказывать вакцину в соответствии с числом представителей групп риска в своем списке».



«В-третьих, в последние недели было достаточно неразберихи вокруг вакцины AstraZeneca. Все получившие разрешение на продажу в Европе вакцины эффективно защищают от коронавируса. Эстонская спецкомиссия по иммунопрофилактике порекомендовала использовать вакцину AstraZeneca для иммунизации людей старше 60 лет, пока не поступят новые данные, - продолжила Каллас. - Давайте будем доверять врачам и при необходимости советоваться со своим семейным врачом».



Премьер-министр отметила, что каждую неделю они продолжают работать над тем, чтобы лучше организовать вакцинацию. «Хочу еще раз заверить всех — Эстония заказала 4,6 миллиона доз вакцины в то время, как численность нашего населения составляет 1,3 миллиона. Это значит, что ни один желающий не останется без вакцины», - сказала она.



Но Каллас подчеркнула, что этот процесс займет еще несколько месяцев. «Прошу вас набраться терпения и понимания. И пожалуйста, если вы узнаете, что кто-то из ваших пожилых соседей, коллег, родственников еще не получил вакцину, предложите свою помощь, чтобы и этот человек успел вакцинироваться. Я уверена, что все вместе мы сможем справиться с этой пандемией! Будьте здоровы и пусть вас окружает забота!» - завершила свое обращение премьер-министр.

BNS