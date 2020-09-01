Лавров: Эстония должна отказаться от территориальных претензий к РФ

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Министерство иностранных дел РФ сообщило, что 9 апреля по инициативе эстонской стороны состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Эстонии - Сергея Лаврова и Эвы-Марии Лийметс, и в ходе беседы было названо условие, при котором будут ратифицированы пограндоговоры.

РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

В приведенном rus.postimees пресс-сообщении МИД РФ говорится, что главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние российско-эстонских отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе с учетом статуса Эстонии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020-2021 гг.

«По вопросу договоров о границе между Россией и Эстонией была подтверждена российская позиция о том, что обязательным условием их ратификации в нашей стране является выполнение Таллинном договоренностей, достигнутых при подписании пограндоговоров в 2014 году, - отмечает МИД РФ. - Речь идет о недвусмысленном отказе официального Таллинна от территориальных претензий к России и каких-либо политических "довесков"».

«В России хотели бы видеть готовность соседей к формированию нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений», - добавляет российский МИД.

«Внимание Эвы-Марии Лийметс было привлечено к необходимости предпринять конкретные шаги по решению проблемных вопросов в Эстонии, связанных с консервацией массового безгражданства, дискриминационным положением русскоязычного населения, планами выдавливания из информационного и образовательного пространства русского языка, политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ и активистов движения соотечественников, а также неприемлемыми попытками фальсификации истории», - написало Министерство иностранных дел России.

Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, министры иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс и России Сергей Лавров в конце прошлой недели, 9 апреля, провели телефонную беседу, в ходе которой сосредоточились на вопросах двухсторонних отношений и международной обстановки.

«Эстония и Россия — соседствующие страны и поэтому нам необходимо общаться друг с другом. Даже если у нас есть разногласия и наши мнения по многим вопросам расходятся. В телефонной беседе я подняла в качестве важной темы двухсторонних отношений вопрос ратификации подписанного в 2014 году пограничного договора между нашими странами. Нынешнее правительство Эстонии объявило, что оно готово продолжить работу в этом направлении. Действующий пограничный договор придает очень важную как для самой Эстонии, так и для ее союзников уверенность. Это касается и нашей безопасности, и борьбы с организованной преступностью, транзитом наркотиков, контрабандой и торговлей людьми. Мы пришли к общему мнению, что консультации следует продолжить», - сказала Лийметс в интервью BNS.

BNS