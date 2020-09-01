В Силах обороны COVID-19 выявлен у почти 170 срочнослужащих

Конвейер новостейВ Силах обороны COVID-19 выявлен у почти 170 срочнослужащих
Дата публикации: Сегодня, 16:45 Просмотрено: 73
По состоянию на утро пятницы в Силах обороны насчитывалось почти 170 срочнослужащих, у которых выявили коронавирус, две трети из них служат в Первой пехотной бригаде.
Иллюстративное фото. mil.ee
Пресс-атташе Генерального штаба сообщил BNS, что на данный момент инфицированы коронавирусом 168 срочнослужащих, 107 из них служат в Первой пехотной бригаде.
Среди кадровых военных и гражданских работников в Силах обороны зафиксированы 35 случаев заболевания.
BNS