Названы лауреаты конкурса «Лучший продукт питания Эстонии»

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Названы лауреаты серебряных значков конкурса «Лучший продукт питания Эстонии», ими стали компании Farmi, Gustav Cafe, Eesti Pagar, Salvest, Balbiino, Balsnack, Heimon Kala, Maks ja Moorits и Van Kook, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Ассоциации пищевой промышленности.

Иллюстративное фото: SVEN ARBET

По словам главы Ассоциации пищевой промышленности Сирье Потисепп, в этом году было очень много великолепных продуктов, претендовавших на получение серебристых значков, поэтому выбирать было непросто. В этом году оценочную комиссию удивили стремления производителей предлагать полезные продукты во всех категориях.

Например, одержавший победу в категории «Лучший десерт» черносмородиновый сорбет с ванильным сливочным мороженым от Balbiino выделялся среди остальных тем, что в мороженое была добавлена приготовленная Be Beautiful особо питательная – насыщенная витаминами и минералами – смесь из ягод и семян. «Это совершенно уникальный продукт, который не только имеет чудесный вкус, но и содержит крайне необходимый телу витамин C и клетчатку. Лакомство еще никогда не было таким полезным!» – сказала Потисепп. Также сладкоежкам может понравиться продукт, завоевавший звание «Лучший молочный продукт», – клубнично-ванильное лакомство из пахты от Farmi. Это первый в Эстонии приготовленный на пахте летний кислый молочный десерт с низким содержанием жира.

Звания «Лучшее хлебобулочное изделие» удостоились хлебцы Kodukandi (в пер. «Родной край» – прим.) от Eesti Pagar – качественный цельнозерновой хлеб, приготовленный без добавления сахара. «Производитель пошел навстречу высокому спросу потребителей и создал рецепт, в котором вместо сахара используются волокна из корня цикория. Содержащиеся в цикории вещества позволяют делать вкус сладким и при этом содержат мало калорий и много клетчатки», – прокомментировала она. Необычны также чипсы с перцем и соленой свиной шкуркой OSSI от Balsnack, которые были выбраны как лучший сухой снек: в отличие от других чипсов они содержат 70 % белка, большую часть которого составляет важный строительный белок тела коллаген.

По словам главы Ассоциации пищевой промышленности, в этом году больше всего сюрпризов было в категории готовой продукции, где по сравнению с прошлыми годами произошел большой скачок в развитии. «В связи с закрытием ресторанов и прочих заведений общественного питания жители Эстонии начали покупать больше магазинной готовой продукции, позволяющей быстро и вкусно накормить семью», – сказала Потисепп.

Звание «Лучший готовый продукт» завоевал манговый ласси по рецепту Йоэля Острата от Gustav Cafe – продукт, который одинаково хорошо годится в качестве завтрака или десерта либо просто для перекуса. «Рецепт, созданный под началом шеф-повара Йоэля Острата, уже очень полюбился клиентам, поскольку этот готовый продукт позволяет любому желающему насладиться ресторанным блюдом у себя дома», – прокомментировала Потисепп. Помимо готовой продукции жизнь домашних поваров упрощают кондитерские изделия быстрого приготовления. В качестве лучшего кондитерского изделия оценочная комиссия выбрала тесто для печенья с кусочками ириса и карамелью от Van Kook, благодаря которому домашние повара могут печь печенье за считанные минуты.

Самая острая конкуренция в этом году наблюдалась в категории мясных продуктов. Звание «Лучший мясной продукт» завоевал фарш «Домашний» от Maks ja Moorits, который привлек внимание оценочной комиссии своей упаковкой, изготовленной по новой технологии. «Фарш «Домашний» – это качественный и хороший продукт, из которого можно готовить бесчисленное множество различных блюд. Дополнительные пункты этот продукт получил за свою экологичную упаковку, в случае которой используется на 50 % меньше пластикового материала, чем в случае обычных упаковок для фарша», – сказала Потисепп.

Также по-прежнему ценится качественное сырье. Производитель Salvest в этом году завоевал два серебристых значка за свои продукты из экологичного сырья – в категориях «Лучший соус» и «Лучший фруктовый и овощной продукт». «Salvest уже несколько лет занимает первое место в обеих этих категориях. У Salvest всегда качественные и вкусные продукты», – похвалила Потисепп. В случае филе радужной форели от Heimon Kala, завоевавшего звание «Лучший рыбный продукт», тоже используется особенное сырье – на 100 % местная форель, выращенная на острове Сааремаа.

«Оценивание и присвоение серебристых значков показали, что прошлый год был очень успешным для сферы питания и на рынке появилось множество новых продуктов. Крупные производители продемонстрировали на конкурсе свой высокий уровень, представив интересные сочетания вкусов, качественное сырье и экологичную упаковку», – резюмировала Потисепп результаты оценивания и присвоения серебристых значков.

На следующей неделе состоится оценивание местной мелкой продукции и присвоение золотистых значков конкурса «Лучший продукт питания Эстонии». В этом году в конкурсе «Лучший продукт питания Эстонии» участвует в общей сложности 181 эстонский продукт питания и напиток.

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Победители – получатели серебристых значков:

«Лучший молочный продукт» – клубнично-ванильное лакомство из пахты от Farmi

«Лучший готовый продукт» – манговый ласси по рецепту Йоэля Острата от Gustav Cafe

«Лучшее хлебобулочное изделие» – хлебцы Kodukandi от Eesti Pagar

«Лучший соус» – кетчуп «Экологичный» от Salvest

«Лучший десерт» – черносмородиновый сорбет с ванильным сливочным мороженым Be Beautiful от Balbiino

«Лучший сухой снек» – чипсы с перцем и соленой свиной шкуркой OSSI

«Лучший рыбный продукт» – фламбированное филе радужной форели холодного копчения от Heimon Kala

«Лучший мясной продукт» – фарш «Домашний» от Maks ja Moorits

«Лучший фруктовый и овощной продукт» – экологичная бруснично-черничная ржаная каша Muuti от Salvest

«Лучшее кондитерское изделие» – тесто для печенья с ирисом и карамелью от Van Kook

BNS