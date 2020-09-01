12 апреля пройдет открытый инфочас на тему вакцинации от COVID-19

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В предстоящий понедельник, 12 апреля, в 14:20 в интернете начнется информационный час на русском языке, посвященный вакцинации, на котором будет дан обзор текущей ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Эстонии.

Тестирование на коронавирус в Таллиннском аэропорту. Автор: Siim Lõvi/ERR

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что в рамках мероприятия эксперты сферы здравоохранения ответят на вопросы о вакцинах и об организации вакцинации от COVID-19. Инфочас можно будет посмотреть и с синхронным переводом на эстонский язык.

«Хочу отметить заслуги всех работников здравоохранения, благодаря которым более чем пятая часть жителей Эстонии к настоящему времени защищена хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19. Наша первоочередная и самая важная задача – защитить с помощью вакцинации самую уязвимую часть населения, людей, входящих в группу риска по возрасту или по состоянию здоровья, которые могут переносить COVID-19 в тяжелой форме и которым может потребоваться госпитализация. Так мы сможем защитить систему здравоохранения от перегрузки и постепенно вернуться к обычной жизни», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

«Интерес жителей Эстонии к вакцинации позитивно высокий и понятно, что, в связи с этим возникает много вопросов. Поэтому мы подведем промежуточные итоги ситуации с вакцинацией в Эстонии и вместе с экспертами ответим на вопросы о вакцинах и организации вакцинации», - добавил он.

На инфочасе выступят и ответят на вопросы Наталия Первякова из Эстонского генного фонда Тартуского университета, руководитель бюро по надзору за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла, семейный врач Арина Тереп, главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас, главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и противодействия эпидемиям Ирина Филиппова, вице-канцлер сферы здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе, а также министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

Модератор инфочаса журналист и телеведущий Андрей Титов.

У слушателей будет возможность во время инфочаса задавать экспертам вопросы через интернет-среду worksup: www.worksup.com, ключевое слово: „vaktsineeri“. Cреда будет доступна для вопросов в начале инфочаса. Также вопросы можно будет задать по телефону: 54 690 666. На инфочасе будет синхронный перевод как на русский язык жестов, так и на эстонский язык. Инфочас будут транслировать телеканал ETV+ и новостные порталы на русском языке rus.delfi.ee, rus.postimees.ee, rus.err.ee.

Цели вакцинации от COVID-19: защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме; а также предотвращать и снижать случаи заболевания и смерти от COVID-19; снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также гарантия нормального функционирования жизни общества.

BNS