Кая Каллас: обществу пора взять в свои руки контроль над коронавирусом

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в четверг представила в Рийгикогу программу организации жизни общества в условиях распространения коронавируса, которая описывает принципы принятия решений и действия, необходимые для того, чтобы Эстония могла восстановиться от пандемии.

Фото: Stenboki maja

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. Каллас сказала в политическом заявлении, что мы прожили с коронавирусом уже больше года и нам пора взять контроль за происходящим в свои руки.

«У нас достаточно научных знаний и практического опыта для того, чтобы понимать, что распространение вируса можно контролировать, если мы как общество договоримся о четких правилах и все вместе будем их придерживаться. Так мы сможем поддерживать жизнь и экономику открытыми», - сказала она.

По словам Каллас, программа, переданная сегодня на публичное согласование и представленная Рийгикогу, представляет собой широкий план того, как общество в дальнейшем могло бы существовать и становиться сильнее в условиях коронавируса, а также содержит предложения о том, что государство, каждый отдельно взятый человек, организация или предприятие могут сделать для снижения уровня риска.

«Это большая картина, которую мы создаем все вместе. Мы хотим достичь состояния, когда при повышении уровня опасности каждый человек будет знать, как он должен себя вести, чтобы опасность не увеличилась до красного уровня», - сказала Каллас.

Для оценки текущей ситуации на вооружение будет взята четырехступенчатая система определения уровня риска. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета будут, соответственно, обозначать низкий, средний, высокий и очень высокий уровень риска, и в соответствии с каждым показателем описываются на уровне индивида, организации и государства действия, необходимые для ограничения распространения коронавируса.

Исходя из уровня риска, разные сферы могут с учетом своих особенностей вводить правила поведения и рекомендации, которые позволят наилучшим образом защитить людей и уменьшить необходимость во введении ограничений на уровне правительства. Помимо прочего, в программе описаны типы ограничений, введение которых правительство может взвесить на том или ином уровне опасности.

По словам премьер-министра, цель программы не в том, чтобы создалась ситуация, когда правительство будет спускать людям, предприятиям и организациям сверху принципиальные условия.

«Напротив, мы хотим привлечь все общество, чтобы все и каждый осознавали свою роль и ответственность в деле уменьшения распространения коронавируса. Мы хотим, чтобы все жители Эстонии, действующие здесь зонтичные организации и предприятия могли своими конструктивными идеями и предложениями помочь определить, что нужно делать в той или иной сфере, чтобы распространение вируса не вышло из-под контроля. Никто же не хочет, чтобы его учреждение, предприятие или организация или вся сфера оказались закрытыми – все устали от ограничений», - сказала она.

По словам Каллас, таким образом Государственная канцелярия положила начало широкому обсуждению, чтобы все секторы, которые были затронуты прежними ограничениями, могли внести свои предложения по улучшению ситуации – что может сделать каждая сфера, каждая организация, каждый человек для того, чтобы опасность распространения коронавируса уменьшилась.

«Так все вместе мы можем предпринять важные шаги для того, чтобы в дальнейшем избежать необходимости закрывать общество на замок, и позаботиться о жизни в Эстонии, эстонской экономике и людях», - сказала Каллас.

Программа предусматривает шесть целей, из которых правительство исходит при сдерживании распространения коронавируса. Согласно документу, целью является защитить людей от коронавируса, обеспечить детям возможность получать качественное образования, смягчить влияние пандемии на экономику и занятость в Эстонии, поддержать эстонскую культуру, душевное здоровье населения и по возможности сохранять возможность поездок через границу.

В условиях сосуществования с коронавирусом в программе организации общественной жизни описываются также кратковременные действия, необходимые для борьбы с вирусом и смягчения его социально-экономического влияния.

К ним приступят уже в этом году, и они будут финансироваться в основном за счет дополнительного бюджета. Также предусмотрены долгосрочные действия, на претворение в жизнь которых и достижение желаемых результатов может уйти несколько лет.

Из описанных в документе принципов и уровней риска исходит также программа смягчения ограничений, которую правительство вместе с другими государственными учреждениями сформулирует на следующей неделе. Программа смягчения ограничений предусматривает ограничения и возможности их смягчения, которые правительство может взвесить, например, в торговле, сфере обслуживания, образовании и деятельности по интересам, работе образовательных учреждений и публичных местах в соответствии с ситуацией и характером деятельности.

Программа смягчения влияния коронавируса будет утверждена правительством после публичных консультаций 22 апреля, ее претворение в жизнь будет координировать Государственная канцелярия.

BNS