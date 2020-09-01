Центристская партия готова в Эстонии начать смягчение ограничений

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Центристская партия с конца апреля готова начать смягчение ограничений, если количество зараженных коронавирусом и находящихся в больницах опустится ниже критической отметки, и будет видна тенденция спада, сказал председатель парламентской финансовой комиссии Эрки Сависаар. Об этом BNS сообщила в четверг утром пресс-служба партии.

Бюро Центристской партии. Автор: Siim Lõvi/ERR

«Если ситуация будет стабильно улучшаться, то мы сделаем предложение открыть школы, торговые центры, места общественного питания, церкви, спортивные залы и бассейны при условии, что помещения будут заполнены на 50% и будут соблюдены все остальные меры предосторожности. Также можно было бы разрешить проведение тренировок на свежем воздухе в группах до десяти человек», - сказал Сависаар.

Он отметил, что по темпам вакцинации Эстония находится на третьем месте в ЕС, и в ближайшее время нам будут поставлены значительные дозы вакцины. «В течение последних семи дней наметилась тенденция к снижению заболеваемости, а растущее количество вакцинированных дает основания начать постепенное смягчение ограничений с конца апреля», - сказал Сависаар.

По Словам Сависаара, при смягчении ограничений необходимо проявить гибкость. «О смягчении необходимо начать говорить уже сегодня, чтобы совместно с заинтересованными сторонами подготовить план на лето. Конечно же, стоит учитывать и мнение консультирующего правительство научного совета. Мы считаем, что ограничения должны быть логичными, понятными и едиными», - пояснил он.

«Согласно опубликованному в начале недели весеннему экономическому прогнозу, спад Экономики в 2020 году был меньше ожидаемого и составил 2,9%, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Это результат гибкой и разумной экономической политики предыдущего правительства, и сейчас он обеспечивает хорошие стартовые позиции для перезагрузки экономики.

Сависаар подтвердил, что Центристская партия открыта к сотрудничеству, чтобы совместно найти оптимальные решения. «Наша цель – отметить Иванов день без ограничений и хорошо провести лето», - сказал он.

BNS