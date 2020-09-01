Вакциной AstraZeneca прекратили вакцинацию людей моложе 60 лет

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В среду несколько человек сообщили Postimees, что им пришло письмо об отмене забронированной вакцинации, поскольку в Эстонии прекратили вакцинацию людей моложе 60 лет вакциной от коронавируса производства AstraZeneca (AZ), глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов сказал, что люди, которые должны получить вторую дозу AZ, ее получат.

Иллюстративное фото: aa.com.tr

Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике решила, что уже начатые курсы вакцинации AstraZeneca (AZ) следует завершить в назначенное время. До тех пор, пока не будет обнародована новая информация, комиссия рекомендует приступать к вакцинации вакциной AstraZeneca только людей старше 60 лет.

Глава комиссии Марис Йессе пояснила, что на этой неделе наступит время получения второй дозы для привитых первой дозой AstraZeneca в феврале. Эксперты советуют тем людям моложе 60, которых уже привили первой дозой AZ, привиться в назначенное время и второй дозой и тем самым завершить курс вакцинации.

«Если у человека не возникло серьезных проблем со здоровьем после первой прививки, по оценке экспертов, существует очень низкая вероятность, что они могут возникнуть после второй дозы. Всем привитым обязательно следует внимательно наблюдать за своим здоровьем после вакцинации и при необходимости обращаться за советом к врачу», - добавила Йессе.

BNS