Luminor финансирует создание инновационной системы информации

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Luminor помогает IT-компании Gennet Laboratories разработать новую систему медицинской информации HEDA, которая более клиентоцентрична, и позволяет повысить точность анализа данных. Для развития проекта Luminor предоставил кредит в размере 937 000 евро, который на 70% гарантируется фондом KredEx.

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По словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, проект развития Gennet Laboratories интересен, инновативен и очень необходим в условиях продолжающегося кризиса в области здравоохранения. Новая программа предлагает лучшие аналитические возможности и больше ориентирована на людей, чем предыдущая. «Нам нравится глобальный взгляд компании и их план по экспорту этой информационной системы за пределы Эстонии. Мы всегда готовы поддержать инновационные разработки для повышения конкурентоспособности компаний», – отметил Савченко.

С помощью новой информационной системы здравоохранения HEDA можно оцифровать предоставление медицинских услуг, лучше контролировать государственные расходы на здравоохранение, ресурсы и сравнивать качество медицинской помощи между различными учреждениями здравоохранения, а также между разными странами. Для пациентов это база данных об их здоровье, а также ценный вклад в науку.

По словам главы Gennet Laboratories Хейки Сиссаска, HEDA может использоваться как семейными врачами, так и университетскими больницами и может исполнять роль государственной информационной системы здравоохранения. «Целью разработки HEDA было создание гибкой информационной системы здравоохранения нового поколения, которая с её различными модулями, учитывающими особенности и культуру труда медицинского учреждения, обеспечивает удовлетворение потребностей каждого поставщика медицинских услуг», – пояснил Сиссаск. Он добавил, что поддержка разработки HEDA со стороны Luminor имеет решающее значение, поскольку она позволит развить HEDA до уровня, необходимого для медицинского учреждения, и обеспечить завершение экспортной платформы.

HEDA использует новейшую технологию FHIR в стандарте информационных технологий здравоохранения и международную цифровую классификацию болезней и методов лечения SNOMED. В системе есть портал для пациентов, через который все пациенты могут видеть свои полные данные о состоянии здоровья, а новое решение – это цифровой приём врача в безопасном виртуальном кабинете, где врач может поговорить с пациентом о его проблемах и изучить характер болезни.

HEDA была создана в сотрудничестве с Игорем Босенко, IT-архитектором с большим опытом создания информационных систем здравоохранения, и учитывает все будущие тенденции в технологиях информационных систем здравоохранения. HEDA в настоящее время используется в 25 медицинских учреждениях и у нескольких семейных врачей и врачей-специалистов.

На международном рынке HEDA вызывает интерес медицинских учреждений и правительств в разных странах. По словам Сиссаска, начато сотрудничество с медицинскими и государственными учреждениями Италии, Азербайджана, Бахрейна, Зимбабве, Германии и Украины.

Luminor – третий по величине поставщик финансовых услуг в странах Балтии, насчитывающий около 900 000 клиентов и 2300 сотрудников. По состоянию на конец декабря 2020 года рыночная доля Luminor на балтийском рынке вкладов составляла 16,1%, а на кредитном рынке – 17,2%. Объём собственного капитала банка составляет 1,7 миллиарда евро, что обеспечивает Luminor капитализацию на уровне 22,4% по базовому капиталу первого уровня (CET1).

AS Gennet Laboratories была основана в 1994 году и стала одной из первых компаний в области информационных технологий в Эстонии. В настоящее время в ней работает 16 человек. Основное направление деятельности – разработка и сопровождение информационных систем, разработка и внедрение программных продуктов. На оказание услуг по разработке и сопровождению больничных информационных систем ESTER и HEDA приходится 75% общего объёма разработки программного обеспечения AS Gennet Laboratories.

BNS