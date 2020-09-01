Правительство опубликует необходимые для снятия ограничений показатели

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По словам премьер-министра Каи Калласа, на этой неделе правительство планирует выпустить так называемую Белую книгу о жизни с вирусом, то есть с указаниями о том, как вести себя на этапе распространения вируса. Однако значения показателей носят ориентировочный характер, и решение о том, пойдут ли дети в школу весной, будет принимать правительство совместно с научным советом.

Премьер-министр Кая Каллас в студии Vikerraadio. Автор: Priit Mürk/ERR

"Мы планируем на этой неделе выпустить Белую книгу о жизни с вирусом, в которой мы хотим проконсультировать общество в целом о том, как в дальнейшем избежать ситуации, когда государство должно что-то закрывать или вводить ограничения, как мы все можем лучше работать с этими правилами. Если мы знаем, что уровень опасности желтый, значит, мы знаем, что мы должны делать. Если я работаю в сфере общественного питания, то делаю это, если я являюсь частным лицом, то делаю это", - сказала Кая Каллас в передаче Vikerraadio "В студии премьер-министр".

"Что касается ослабления ограничений, то положительным моментом является то, что ограничения сработали. Показатели пошли вниз. Уровень заражения ниже, но наше плато очень высокое. Коэффициент заражения говорит о том, сколько людей заражает один заболевший. Сейчас этот коэффициент равен 0,8 - один заболевший заражает меньше одного человека. Поскольку это плато было для нас еще очень высокое, то и цифры высокие", - пояснила Каллас.



По словам Каллас, в первую очередь необходимо снизить показатели госпитализированных и смертности.

Правительство снова обсудит снятие ограничений во вторник на следующей неделе. "Мы договорились, что будем пересматривать это каждые две недели", - добавила Каллас.

Премьер-министр не была готова назвать точные цифры, после которых правительство разрешит детям вернуться в школу. По словам Каллас, конкретный показатель сам по себе ничего не значит, и показатели необходимо оценивать в более широком плане.

"У нас есть таблица о различных уровнях угрозы и их показателях. С весны прошлого года этот кризис продемонстрировал, что он очень динамичный. Уровень угрозы, который мы оценили как высокий прошлой весной, сегодня выглядит смехотворным", - сказала она.

"Мы не можем написать, что если коэффициент заражения составит 0,8, мы откроем школы. Здесь очень много факторов, которые нужно учитывать", - добавила премьер. "У нас есть эти цифры, мы их публикуем. Я хочу подчеркнуть, что правительство в сотрудничестве с научным советом может пересмотреть эти цифры".

"Школы действительно являются нашим приоритетом, это очень долгосрочные затраты, если образование детей страдает", - отметила премьер.

Каллас добавила, что сегодня еще нельзя обещать, что дети весной пойдут в школы, но надежда на это определенно есть.

ERR.EE