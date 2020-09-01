Представитель EMA указал на связь AstraZeneca с тромбозом

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Дата публикации: Сегодня, 13:50 Просмотрено: 67

Высокопоставленный чиновник Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил в опубликованном во вторник интервью, что существует связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и возникновением тромбов.

Иллюстративное фото: aa.com.tr

Руководитель EMA по вакцинам Марко Кавалери сказал итальянской газете Il Messaggero: «Думаю, теперь мы можем сказать, что связь с вакциной очевидна».

"Но мы еще не знаем, в чем причина такой реакции",- сказал он.

Кавалери обещал, что EMA подтвердит сказанное им в ближайшие часы.

Остающийся без ответа вопрос, превышает ли риск тромбоза у вакцинированных AstraZeneca подобный риск у населения в целом, значительно подорвал доверие к вакцине.

Несколько государств, в том числе Италия, прекратили вакцинацию AstraZeneca из-за случаев образования тромбов, но затем возобновили, когда EMA подтвердило, что эффективность вакцины значительно превышает потенциальный вред.

EMA сообщило, что возможна причинно-следственная связь между вакциной и тромбами, и обещало на этой неделе провести дополнительную оценку.

«Мы пытаемся получить точную картину происходящего, детально определив возникающий под влиянием вакцины синдром», - сказал Кавалери, по словам которого.

Он добавил, что среди вакцинированных, особенно среди молодежи, случаев тромбоза больше, чем предполагалось.

BNS