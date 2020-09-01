США и Эстония укрепляют сотрудничество в области ядерной безопасности

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Соединенные Штаты и Эстония расширяют сотрудничество по вопросам ядерной безопасности. Договор заключен между Национальной администрацией по ядерной безопасности Министерства энергетики США и Министерством внутренних дел Эстонии. В соответствии с этим соглашением, Соединенные Штаты поддержат безопасность Эстонии с помощью современного оборудования и обучения по обнаружению контрабанды радиоактивных веществ. Американские и эстонские эксперты по ядерной безопасности будут также тесно сотрудничать, чтобы предотвратить распространение оружия массового поражения.

Фото: energosmi.ru

Соглашение основано на тесном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Эстонией по вопросам ядерной безопасности, включая недавний саммит по реагированию на использование радиологического оружия для целенаправленного покушения по политическим мотивам.

На виртуальной церемонии, которая состоялась 5 апреля, заместитель руководителя Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США Арт Аткинс сказал: «У нашей организации давние и успешные отношения с Эстонской Республикой. Министерство внутренних дел Эстонии всегда было ключевым партнером в наших усилиях по предотвращению незаконной торговли ядерными и другими радиоактивными веществами. Мне приятно, что в соответствии с условиями этого нового соглашения мы продолжим расширять наше партнерство».

Соединенные Штаты считают, что распространение ядерного оружия и других видов оружия массового поражения представляет серьезную опасность для мирового сообщества. Посольство США в Эстонии будет продолжать способствовать сотрудничеству между правительством США и правительством Эстонии в целях укрепления глобальной и трансатлантической безопасности.

BNS