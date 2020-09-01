Глуховский: Текст для «Тотального диктанта» я написал в Таллинне

Дата публикации: Сегодня, 10:07 Просмотрено: 287

Все участники ежегодной акции всемирной грамотности «Тотальный диктант», который пройдет уже в эту субботу, 10 апреля, будут писать «Обещания» рассказ известного российского писателя Дмитрия Глуховского. По словам автора, текст имеет непосредственное отношение к нашей столице.

Фото: https://www.facebook.com/totaldict.tallinn

Как рассказал автор текста «Тотального диктанта» Дмитрий Глуховский, история вдохновлена событиями, происходившими в его семье, и разговорами с близкими, а сам текст диктанта был написан в Таллинне. «Так получилось, что это лето я частично провел в Прибалтике. И прогулки по белоснежным пляжам Балтийского моря были, если честно, задуманы мной в Юрмале, на побережье Рижского залива, но так получилось, что писал я всё это во время моей трёхдневной июльской поездки в Таллинн», - подчеркнул Глуховский. По словам писателя, Прибалтика имеет для него сентиментальную значимость. «Я думаю, что Таллинн занял свое место в моей истории «Тотального диктанта» закономерно. Прекрасный город, неоднократно здесь бывал, очень люблю и надеюсь приехать еще», - признался Дмитрий Глуховский. Более того, в этом году участники диктанта смогут его не только написать, но и посмотреть. Рассказ стал основой для одноименного короткометражного фильма, премьера которого состоится в день диктанта – «Обещания» можно будет посмотреть на всех площадках «Тотального диктанта» по всему миру, в том числе и в Таллинне. В съемках фильма, который поставила Лана Влади, приняли участие Павел Деревянко, Диана Пожарская и Ирина Чериченко. Больше информации о фильме можно найти тут https://promisestd.tilda.ws/.

Акция всемирной грамотности «Тотальный диктант» пройдет уже в эту субботу, 10 апреля. В связи с ограничениями, вызванными эпидемической ситуацией, акция всемирной грамотности пройдет в режиме онлайн. На двух городских онлайн-площадках с лимитированным доступом текст российского писателя Дмитрия Глуховского зачитают филолог Наталья Чуйкина и «Человек года-2020» доктор Аркадий Попов. Зарегистрироваться можно на портале totaldict.ru/tallinn/#/stages. Зарегистрированным участникам будет отправлена прямая ссылка на трансляцию. Также на полутора десятках закрытых площадок, организованных при русских школах Таллинна, текст будут зачитывать известные таллиннские журналисты, представители спорта и шоу-бизнеса. Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году «Тотальный диктант» написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран. Для многих жителей столицы «Тотальный диктант», который проходит здесь при поддержке Таллиннской городской управы с 2013 года, уже стал традицией. Более того, в 2019 году Таллинн завоевал право стать столицей этой международной акции грамотности, а до этого наш город неоднократно становился самой многочисленной площадкой в мире, занимая первое место по количеству участников за пределами России. Авторами диктанта в разное время были Андрей Геласимов, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков.

BNS