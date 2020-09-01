Комиссия одобрила поправки касающиеся выплаты семейных пособий

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Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам решила направить на первое чтение законопроект, позволяющий выплачивать семейные пособия родителям мертворожденных детей. Также законопроект позволит вычесть время, которое человек стоял на учете в качестве безработного из-за кризиса в сфере здравоохранения, из периода учета родительских компенсаций.

Иллюстративное фото. ANNI ÕNNELEID

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка отметила, что законопроект позволит разрешить неравноправную ситуацию, наблюдавшуюся напротяжении длительного времени: родители мертворожденных детей были исключены из списка получателей детских пособий. «К счастью, таких детей и родителей не очень много. В год мертвыми рождается около 40 детей. Но каждый случай – это огромная трагедия для семьи. Задача государства – поддержать родителей и помочь им. Мы надеемся, что такая поддержка даст родителям хотя бы толику мотивации, чтобы вновь подумать о зачатии ребенка после пережитой потери», – сказала Котка.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, родителю будет выплачено пособие по родам и будут расширены возможности для выплаты родительских компенсаций. Отцы, не воспользовавшиеся правом на дополнительную родительскую компенсацию и родительский отпуск до предполагаемой даты рождения ребенка, получат право на дополнительную родительскую компенсацию в случае, если ребенок родится мертвым. Матери, у которых нет права на компенсацию по родам, получат право на родительские компенсации в течение 30 календарных дней с того момента, как ребенок родился мертвым. Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт добавила, что законопроект также вносит изменения в порядок выплаты родительских компенсаций за период, когда родитель стоял на учете в качестве безработного во время пандемии COVID-19. «Родители, потерявшие работу во время кризиса, уже находятся в сложном положении. Работу мы им вернуть не можем, но можем хотя бы сделать так, чтобы в случае, если родитель остался без работы во время чрезвычайного положения или в последовавшие за этим годы, из периода учета родительской компенсации было исключено не только время пребывания на больничном листе, но и время, которое человек провел на учете в качестве безработного. Таким образом, вызванная распространением вируса безработица в ближайшие годы не повлияет на размер родительских компенсаций», – сказала Кютт. Это – временная мера, которая будет действовать в отношении родительских компенсаций за детей, родившихся в период с 2021 по 2023 гг.

Законопроект также позволит в начале учебного года выплачивать семейные пособия за сентябрь детям в возрасте 16–19 лет без проверки данных об учебе. Так как к моменту выплаты семейных пособий не все учебные заведения успевают предоставить информацию об учениках, у Департамента социального страхования отсутствует полная информация для выплаты семейных пособий. По этой причине в настоящий момент в сентябре не все семьи своевременно получают полагающиеся им компенсации.

В заседании приняла участие министр социальной защиты Сигне Рийсало. Комиссия приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям и в Закон о трудовом договоре (300 SE<https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/2c1b7c4c-0670-4937-807e 5a8179e2cae4/Pereh?vitiste%20seaduse%20muutmise%20seadus>) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 14 апреля.

BNS