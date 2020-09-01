Департамент здоровья: условия подачи декларации при пересечении границы

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Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно подписал распоряжение, уточняющее условия подачи декларации для лиц, пересекающих границу при въезде в Эстонию. Цель декларации – воспрепятствовать распространению инфекции COVID-19, а также информировать людей об их действующих правах и обязанностях.

Пункт пропуска на границе России и Эстонии (Фото: Сергей Степанов/РИА Новости)

Анализ результатов тестов и сведений о перемещениях лиц, пересекающих границу, необходим для выявления новых мутировавших штаммов вируса SARS-CoV-2 и их происхождения. Помимо этого, на основании уточненных деклараций улучшится досто верн ость и качество получаемых данных.

При пересечении государственной границы лицо, пересекающее границу, должно предоставить Департаменту здоровья свои персональные данные и контактную информацию, а также данные путешествующих с ним несовершеннолетних детей и сведения, связанные с путешествием. Среди прочего следует указать государство, из которого лицо прибыло в Эстонию, дату прибытия и страны, которые были посещены транзитом во время путешествия, включая государства, где совершались остановки или пересадки в ходе авиаперелетов.

Декларацию можно подавать в бумажном или электронном виде. Система самообслуживания Департамента здоровья доступна на сайте iseteenindus.terviseamet.ee.

Бумажную анкету можно распечатать на сайте www.kriis.ee. Декларацию могут не подавать лица, переболевшие COVID-19, прошедшие вакцинацию против инфекции, а также лица, на которых не распространяются ограничения передвижения согласно распоряжению Правительства Республики. Лица должны располагать справками, подтверждающими освобождение от подачи декларации.

Если лицо, пересекающее границу и обязанное подать декларацию, отказывается заполнять декларацию, то в отношении него может быть применен административный штраф. Департамент здоровья выражает надежду, что все лица, обязанные подавать декларацию, выполнят свои обязанности. Только таким образом Департамент здоровья может поспособствовать созданию безопасных условий для здоровья каждого члена общества.

Распоряжение вступает в силу с 5 апреля 2021 года и сохранит свое действие до окончания чрезвычайной ситуации.

BNS