Экономический рост в этом году составит 2,5 процента

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Министерство финансов прогнозирует на этот год экономический рост в 2,5 процента, в своем сентябрьском прогнозе министерство указывало на рост в 4,5 процента.

Министерство финансов. Автор: Siim Lõvi /ERR

Реальный экономический рост в 2022 году министерство прогнозирует на уровне 4,8 процента, сообщило министерство на состоявшейся в понедельник презентации весеннего экономического прогноза.

По данным Министерства финансов, экономика начнет восстанавливаться со второй половины этого года, если вакцинация пойдет по плану; восстановление поначалу останется неравномерным, исходя из ориентированных на экспорт секторов промышленности и компьютерных услуг этого года.

Что касается строительного сектора и иностранного туризма, министерство ожидает более быстрого роста в следующем году; в безработица 2022 году также начнет снижаться.

Министерство финансов прогнозирует, что влияние выходящих из второй пенсионной ступени людей на экономике Эстонии больше отразится через рынок недвижимости и меньше через частное потребление.

BNS