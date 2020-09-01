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Ученики запускают кампанию о преимуществах воды из-под крана, сообщила в понедельник BNS пресс-служба AS Tallinna Vesi.





В понедельник начинается конкурс рекламы «Вливайся», в ходе которого учащиеся 6–12-х классов будут создавать рекламу, чтобы убедить родителей, друзей и других школьников в том, что, утоляя жажду водой из-под крана, можно сделать доброе дело не только для окружающей среды, но еще и для собственного здоровья и кошелька. Помогать советом участникам конкурса будут эксперты по рекламе Райнер Олбри (он же Metsakutsu), Анне Ветик и Лаури Педая, имена которых на слуху у современной молодежи.

«Нынешние школьники весьма продвинуты в вопросах экологичности. Они хотят принимать более разумные потребительские решения. На них оказывают влияние Грета Тунберг и движение Fridays for Future. Значительная часть учеников убеждена, что люди сами могут многое сделать для того, чтобы сберечь планету. Благодаря конкурсу рекламы «Вливайся» у школьников наконец-то появится возможность реализации своих идей, чтобы при их помощи можно было действительно изменить мир. В ходе конкурса будет разработана рекламная кампания, призывающая отказываться от воды в бутылках и отдавать предпочтение воде из-под крана, чтобы уменьшить связанный с производством бутилированной воды экологический след, а также сократить объемы пластика и мусора. Лучшая созданная молодыми людьми кампания действительно будет запущена», – рассказала руководитель по коммуникации Tallinna Vesi Лаура Корьюс.





Конкурс рекламы «Вливайся», задача которого заключается в привлечении внимания к выгоде от употребления воды из-под крана, продлится с 1 апреля по 21 мая. К участию приглашаются ученики 6–12-х классов. Принимаются как индивидуальные конкурсные работы, так и работы от команд до 3 человек. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 15 апреля.

В процессе ученики узнают о маркетинговых хитростях и прописных истинах создания рекламы. Наставниками команд станут известные среди молодежи эксперты по рекламе: рэпер Metsakutsu (он же Райнер Олбри), который работает визуальным дизайнером в тестирующей мобильные приложения фирме Testlio; творческий директор агентства Not Perfect, поклонница моды и опытная рекламщица Анне Ветик; и творческий руководитель агентства диджитал-маркетинга Vurr, видеопродюсер и контент-креатор Лаури Педая.

По оценке Лауры Корьюс, конкурс даст школьным учителям возможность сделать уроки интереснее: «Участие в конкурсе – это идеальная возможность обогатить проходящие в дистанционном формате уроки качественным видеоконтентом и приобрести новые навыки в области маркетинга и цифровой коммуникации, которые пригодятся в любой сфере деятельности». Эксперты по рекламе проведут онлайн-семинары и будут направлять команды при создании конкурсных работ. Анне Ветик, например, расскажет о том, как создавать хорошую рекламу и составлять маркетинговые послания. Лаури Педая даст наводки по созданию цифрового контента и созданию реклам для социальных сетей. Райнер Олбри даст практические советы по графическому дизайну. Учеников обеспечат научно доказанными фактами о пользе воды из-под крана и инструментами, необходимыми для создания рекламы.

Лучшие из созданных молодыми людьми реклам Tallinna Vesi планирует использовать. «Три лучшие созданные в рамках конкурса работы станут наружной рекламой, а также будут демонстрироваться на страницах Tallinna Vesi в социальных сетях. Кроме того, члены трех победивших команд получат беспроводные наушники Apple AirPods 2 и возможность провести день со звездой, став рабочей тенью эксперта по рекламе. Трем школам, которые проявят наиболее активный интерес к пропаганде воды из-под крана, мы поможем установить питьевые фонтаны, чтобы ученикам и персоналу школ было проще наполнять многоразовые питьевые бутылки», – добавила Корьюс.

BNS