Из-за противников ограничений приходится внедрять более жесткие меры

Дата публикации: Вчера, 16:30 Просмотрено: 145

Чем больше в обществе бунтарей, тем больше приходится ужесточать ограничения и тем дольше они действуют, убежден ученый, член консультирующего правительство совета Марио Кадастик.



Марио Кадастик в передаче "Прямой эфир из Дома новостей". Автор: Siim Lõvi /ERR

Кадастик назвал опасной ситуацию, когда при обращении в отделение неотложной помощи эту помощь можно сразу и не получить. По его мнению, коэффициент распространения коронавируса нужно снизить как можно быстрее, чтобы провести лето без ограничений.

"Если бы мы все две недели не выходили из дома, вирус бы умер, но это абсолютная крайность. Для экономики это было бы слишком экстремальным. Но нам нужно снизить коэффициент распространения, чтобы хоть как-то смягчить ограничения. Если он останется на уровне 0,9-1, то о каком лете идет речь, больницы будут по-прежнему переполнены. Нужен сильный спад в течение пары месяцев. Действующих до конца апреля ограничений должно быть достаточно для существенного снижения уровня заболеваемости", – заявил Кадастик в веб-передаче ERR Otse uudistemajast ("Прямой эфир из Дома новостей"), добавив, что ограничения работают только в том случае, если их соблюдают коллективно.

По его словам, в социальных сетях право голоса есть у каждого и люди живут в информационном пространстве, в котором распространяется много ерунды, но вопросов никто не задает, принимая за правду то, что нравится. "Частые отказы от вакцинации – отчасти результат этого, – сказал Кадастик. – Если бы не эти кампании против масок и прочее, мы бы намного быстрее смягчили ограничения. Чем больше люди бунтуют против ограничений, тем больше мер приходится принимать. Парадоксально, но именно из-за тех, кто активнее всего борется, возрастает потребность в новых ограничениях", – считает Кадастик.

Он отметил, что влияние принятых в марте мер уже ощущается, но оценить влияние каждого отдельного ограничения трудно. Стоит считаться и с тем, что между решением и результатом проходит пара недель, как в случае внедрения ограничений, так и при их смягчении.

О постепенном открытии школ можно будет говорить, когда помимо снижения коэффициента распространения вируса резко упадет и уровень заболеваемости. Одного лишь снижения коэффициента до 0,85 недостаточно. "Новых случаев должно быть менее 500 в день, а число госпитализированных пациентов не превышать 400", – подчеркнул ученый.

Он надеется, что люди летом будут активно вакцинироваться, так как это самый быстрый способ достичь коллективного иммунитета осенью. Побочные эффекты от вакцинации, по его словам, в сто раз легче долгосрочных осложнений после коронавируса.

Спасательный круг для школ: экспресс-тестирование и вентиляция

На этой неделе Кадастик приступил к работе советником министра образования Лийны Керсна. Он считает, что если гимназисты вакцинируются летом, то осенью удастся избежать большого числа вспышек.

В школах также нужно проводить экспресс-тестирование, как это делают в Великобритании. Это позволяет выявить инфекционно опасных детей, не допустить проникновения вируса в школу и в конечном итоге избежать закрытия общества. Вопрос – в цене.

"И непременно стоит пересмотреть в школах вентиляционные системы", – добавил Кадастик.

Не исключено, что с целью сократить число учеников в классе некоторые дети с осени смогут выбрать дистанционное обучение, если оно им подходит. Такой "хирургический" подход возможен лишь в том случае, если в стране не будет много очагов неизвестного происхождения. "Когда уровень заболеваемости низкий и можно проследить за цепочкой контактов, то это лучше, чем грести всех под одну гребенку", – сказал Кадастик.

ERR