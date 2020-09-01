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Конвейер новостей / Республика / ЭкономикаВ период пасхи не будет обслуживаться часть межбанковских платежей

Дата публикации: Сегодня, 10:57 Просмотрено: 221

В предстоящий пасхальный период не будет обслуживаться часть межбанковских платежей, в пятницу отделения банков будут закрыты.

В период пасхи не будет обслуживаться часть межбанковских платежей
Банк Эстонии. Иллюстративное фото. ФОТО: Peeter Langovits

В период с 2 по 5 апреля в Европе будут отмечать Пасху. Из-за праздников будет закрыта европейская платежная система Target2, в том числе ее эстонская часть, поэтому с 2 по 5 апреля не будут проводиться межбанковские и международные операции.

Внутрибанковские платежи и межбанковские мгновенные платежи и в праздничное время будут осуществляться круглосуточно.

Банки рекомендуют заранее запланировать банковские переводы и сделать самые главные межбанковские платежи ко второй половине дня в четверг.

BNS

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