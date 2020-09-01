Эстонию в марте снова накрыла волна телефонных мошенничеств, за последние два дня в полицию поступило с десяток сообщений об обманутых жителях, со счетов которых были украдены от нескольких сотен до 23 000 евро. Самой распространенной осталась прежняя схема: звонок якобы из банка с требованием огласить Pin-коды и предоставить другую информацию, которая поможет злоумышленникам.

Телефонные мошенники вновь активизировались, прибегая при этом к проверенным схемам. Жительнице Таллинна накануне позвонили якобы из Swedbank и сообщили, что со счета кто-то снял 140 евро. Мошенники предложили пострадавшей ввести свои Pin-коды и получили доступ к счетам женщины и ее супруга. Улов преступников - 23 000 евро.

"За один прошедший день поступило с десяток сообщений о пострадавших, которые потеряли деньги. Если в начале года, в январе, таких случаев было больше, в феврале наблюдалось снижение, то теперь телефонные мошенники вновь активизировались. Они звонят, представляясь работниками банка. Новый тренд - они представляются работниками отдела по борьбе с отмыванием денег и требуют от жителей представить доказательства, что со счетом все в порядке и ввести Pin 1 и Pin 2, после этого пострадавший обнаруживает, что кто-то украл деньги с его счета", - рассказал глава службы Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

По предварительным данным, в марте было зарегистрировано 11 случаев мошенничества под предлогом звонка из банка, общая сумма ущерба - без малого 70 000 евро, под предлогом инвестирования было 30 случаев, общая сумма ущерба превышает 260 000 евро. Схем у преступников много, но их объединяет одно: желание получить как можно больше личных данных жителей, а также получить доступ к их банковским операциям. В основном злоумышленники звонят из-за границы.

"Больше всего звонков поступает с территории Украины. Нам известно, что на Украине десятки подобных телефонных мошеннических центров. Мы сотрудничаем на международном уровне, чтобы поймать тех, кто руководит деятельностью этих центров и координирует их", - отметил Пихельгас.

Все больше случаев, когда люди в поисках работы сами попадают в расставленные преступниками сети. Например, 18-летняя девушка нашла в интернете объявление о работе, суть которой заключалась в якобы в дистанционном переводе денег. Девушка отправила свои контактные данные и с ней через Viber связался человек, представившийся сотрудником предприятия, попросил зарегистрироваться на сайте, зайти в интернет-банк и аутентифицироваться при помощи Smart-ID. После этого без ведома пострадавшей на ее имя был оформлен быстрый кредит, а со счета было сделано два перевода. Ущерб - 590 евро.

ERR