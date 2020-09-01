На Ида-Вирускую центральную больницу обрушилась волна желающих помочь

Этой весной помочь Ида-Вируской центральной больнице хотят особенно много предприятий и частных лиц. По словам представителей больницы, люди поняли, что медицинским работникам приходится нелегко.

Рост числа компаний и людей, желающих поддержать больницу, ощущался уже в первый год коронавируса, но этой весной их число резко увеличилось, отметила руководитель отдела коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева.

"Мы рады любой поддержке. Для нас самое важное, когда люди понимают, насколько непростой является работа медиков даже в спокойное время и что сейчас нагрузка на них повысилась", – сообщила Медведева.

"Крупные фирмы по производству косметики снабжают больницу средствами по уходу за руками. Также люди передают много съедобных подарков, витамины, шоколад, воду, обеды для работников. Были подарки и в виде устройств для очистки воды", – перечислила представитель больницы.

Едой из своего ресторана работников коронавирусного отделения Ида-Вируской центральной больницы благодарит Балли родом из Индии. По его мнению, важно, чтобы желание помочь было искренним: "Ситуация с коронавирусом непростая во всем мире. Мы с коллегами решили поддержать больницу едой. В прошлом году отправляли еду в Курессаарескую больницу, а теперь хотим помочь работникам Ида-Вируской больницы. Им нравится".

По словам Медведевой, многие благодетели были удивлены, узнав, сколько в больнице работников: "В коронавирусном отделении днем работает свыше 60 человек".

Ида-Вируская центральная больница обслуживает 150 000 жителей.

ERR