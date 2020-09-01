Начинается прием заявок на премии за содействие интеграции

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Фонд интеграции с 1 апреля принимает заявки на получение премий за осуществление проектов, содействующих интеграции. Заявки могут подавать зарегистрированные в Эстонии юридические и проживающие здесь физические лица, которые осуществили проекты, направленные на популяризацию представленных в Эстонии культур или поддержку сотрудничества людей с разным родным языком. Срок подачи ходатайств истекает 13 сентября этого года, сообщила в среду BNS пресс-служба фонда.

Иллюстративное фото. Twitter ETV+

«Премированием проектов в области интеграции мы хотим выразить признание тем людям, которые способствуют созданию диалога между представителями разных культур и общин, помогают им найти общий язык и наладить взаимное сотрудничество», – сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп. «Для участия в конкурсе ожидаются и те проекты, осуществление которых началось еще в прошлом году, так и те проекты, претворение в жизнь которых началось или начнется в этом году и которые завершатся в сентябре», – добавила Кристина Пиргоп.

Премиальный фонд конкурса составляет 4000 евро. Премии присуждаются в четырех категориях, размер премии в каждой из категорий составляет 1000 евро.

Ходатайства о получении премии можно представить по следующим категориям:

посланник культуры года (ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств);

создатель диалога культур года (налаживание сотрудничества между людьми, чей родной язык является эстонским, и с другим родным языком);

вестник года (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов);

искра года (личность или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции).

На конкурс можно представить проекты, осуществленные с 23 сентября 2020 года по 12 сентября 2021 года.

Заявки на участие в конкурсе можно представлять и в нескольких категориях, но в таком случае в разных категориях должны быть представлены проекты с разным содержанием. В конкурсе не могут участвовать те юридические или физические лица, которые в последние три года уже были удостоены премий за содействие интеграции.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить ходатайство, которое находится на домашней странице Фонда интеграции. На этой же странице можно ознакомиться и с руководством по заполнению ходатайства. Ходатайство нужно отправить в Фонд интеграции по адресу taotlus@integratsioon.ee с пометкой «Kandideerimine – lõimumisvaldkonna 2020.-2021. aasta preemiad». Срок подачи ходатайств истекает 13 сентября 2021 года.

Имена лауреатов премий объявит министр культуры в конце 2021 года. Имена лауреатов премий будут опубликованы на домашней странице Фонда интеграции.

Фонд интеграции присуждает премии за содействие интеграции с 1999 года, а премии за медийные проекты – с 2009 года. Фонд премий за интеграционные проекты 2020-2021 годов финансируется Министерством культуры.

BNS