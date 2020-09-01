Правительство решило продлить ограничения до 25 апреля

Об этом сообщила во вторник в интервью радионовостям ERR министр образования и науки Лийна Керсна.

"Все действующие на сегодня ограничения решением правительства продлены до 25 апреля. Через две недели, т.е. 13 апреля, правительство на всякий случай в текущем порядке пересмотрит эти ограничения, чтобы определить, не появится ли повод в чем-нибудь их ослабить", - сказала Керсна.

Она отметила, что научный совет предложил правительству с 26 апреля, когда закончатся школьные каникулы, рассмотреть возможность постепенного открытия школ в тех регионах Эстонии, где показатели заражаемости ниже.

"Вместе с тем, как уже показала практика, после школьных каникул каждый раз вновь поднималась легкая волна инфекции. В связи с этим убедительно прошу родителей школьников предстоящие весенние каникулы провести в семейном кругу, на свежем воздухе - и воздержаться от зарубежных поездок", - добавила министр образования.

Масштабные ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции были введены в Эстонии с 11 марта.

В период их действия закрыты все магазины, за исключением продуктовых, аптек, зоомагазинов, автозаправок и некоторых других торговых точек, торгующих товарами первой необходимости.

Предприятия общественного питания могут продавать еду только навынос.

На предприятиях сферы услуг действует требование 25-процентной заполняемости.

Спортом можно заниматься только на улице, где снова действует требование "2+2".

Все публичные мероприятия запрещены. На улице разрешается проводить собрания и религиозные мероприятия, если в них участвует не более 10 человек.

Школы полностью переведены на дистанционное обучение. Детей в детские сады рекомендовано приводить только в случае крайней необходимости.

Ограничения были первоначально введены до 11 апреля.