Прием ходатайств о компенсации заработной платы начнется 1 апреля

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Ходатайство о компенсации заработной платы нужно подавать на портале самообслуживания кассы по безработице e-töötukassa, прием ходатайств начнется в четверг 1 апреля. Ходатайство может подать работодатель или его доверенное лицо. Компенсация будет переводиться на банковский счет работника.

Иллюстративное фото. töötukassa.ee

Основанием для компенсации заработной платы за март и апрель является снижение оборота и уменьшение нагрузки или заработной платы работников. В заявлении на портале самообслуживания кассы по безработице работодатель должен будет отметить, каким критериям он соответствует, и приложить подтверждающие документы.

Касса по безработице в одном месяце может возместить работнику 60% от его средней заработной платы в месяц. Максимальный размер компенсации на одного работника составляет в месяц 1000 евро брутто. Работодатель при этом должен заплатить своему работнику заработную плату в размере не менее 200 евро брутто. Работника, который получил компенсацию, нельзя будет сократить в том же месяце, а также в течение следующих двух месяцев.

Компенсацию могут также получить физические лица-предприниматели, предпринимательский доход которых в 2020 году был на 50 процентов меньше, чем в 2019 году. Размер компенсации для ФИЕ составляет 584 евро в месяц.

Для ходатайства о компенсации нужно подавать заявления за каждый месяц отдельно. Заявления о компенсации заработной платы за март можно подавать до конца апреля. В начале мая начнется прием заявлений о компенсации заработной платы за апрель.

Список получателей компенсации раз в неделю будет публиковаться на сайте Кассы по безработице.

BNS