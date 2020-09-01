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Конвейер новостей / В миреС 31 марта граждане РФ смогут привиться в Ивангороде

Дата публикации: Сегодня, 10:58 Просмотрено: 227

В Ленинградской области с 31 марта начнется вакцинация от COVID-19 российских граждан, проживающих в Эстонии. Прививки можно будет поставить в поликлинике Ивангорода (улица Пасторова, дом 8), сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник, 29 марта.

С 31 марта граждане РФ смогут привиться в Ивангороде
Иллюстративное фото.

Напомним, Ленинградская область еще в конце февраля была готова вакцинировать россиян, проживающих в Эстонии. Однако в период пандемии коронавируса граждане России, имеющие вид на жительство в Эстонии, могут беспрепятственно въехать на территорию РФ и вернуться обратно только один раз. Между тем, прививка от COVID-19 двухкомпонентная, то есть ставить ее нужно два раза.

В связи с этим в конце марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письменное обращение председателю правительства РФ Татьяне Голиковой. Глава 47-го региона попросил разрешить гражданам РФ, проживающим на территории Эстонии и Финляндии, неоднократно пересекать границы для вакцинации от COVID-19.

Отметим, что записаться на вакцинацию россияне, проживающие в Эстонии, могут через сайт Госуслуг. Объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района по поручению Александра Дрозденко будет производиться с учетом дополнительного спроса.

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Комментарии (1)

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Николай Ананин, гр. России
Сегодня, 18:39
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Прошу более подробно описать процесс вакцинации на территории Ивангорода российских граждан проживающих в Эстонии:
1. Какие документы должен представить гр. РФ: паспорт ОЗП, внутренний паспорт РФ?
2. Медицинские справки или какие -то документы от семейного врача?
3. У многих, особенно пожилых полно всяких "болячек" , нужно ли их озвучить или подтвердить документально?
4. Платная эта услуга или нет? 
5.Как можно по интернету получить консультацию, встать на очередь предварительно, чтобы не создавать ажиотаж как принято в России, не в обиду сказано?
6. Какие возрастные ограничения?

Моя почта: anako55@bk.ru

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