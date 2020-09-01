Ограничения начнем с осторожностью снимать в конце апреля - начале мая

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Хотя ежесуточное число зараженных коронавирусом демонстрирует признаки стабилизации, а коэффициент заражения R упал ниже единицы, было бы преждевременно говорить, что действующие до 11 апреля ограничения с завтрашнего дня будут ослаблены, сказал в понедельник, 29 марта, министр труда и здоровья Танель Кийк.



Танель Кийк. Автор: Ken Mürk/ERR

В ситуации, когда число новых заражений показывает признаки стабилизации, а в некоторых случаях снижается, оценка такова, что правительство в ослаблении ограничений должно быть более осторожным, чем при их введении, поскольку достигнутый прогресс может быть быстро обращен вспять, как это показывает опыт других стран, сказал Кийк.

"Важны будут уровень инфицирования, нагрузка больниц, тенденции и доля вакцинированных людей. Я надеюсь, что сможем делать послабления в конце апреля - начале мая, обещать их послабление с 12 апреля было бы преждевременно. Скорее обсуждение того, как мы сможем организовать жизнь общества, будет в конце апреля, в мае", - пояснил Кийк.

Министр отметил, что согласно плану, более широкая вакцинация населения должна начаться в мае, потому что к этому времени большая часть из групп риска должна уже получить вакцину.

По словам Кийка, в настоящее время иммунитет имеет 25% населения Эстонии: 10% переболели и 15% получили как минимум первую дозу вакцины. Это означает, что три четверти населения по-прежнему уязвимы.

"Поэтому более широкие свободы могут появиться немного позже. Мы еще довольно далеки от коллективного иммунитета, реально добиться его в летние месяцы, но не сейчас", - добавил Кийк.

Коэффициент заражения должен снизиться еще больше

По словам заместителя главы Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, число зараженных в Эстонии остается стабильным в течение нескольких недель, и уже видны первые признаки снижения. Коэффициент заражения R упал до 0,9, и если это значение сохранится, это будет означать тот же уровень в ближайшем будущем, что и на Рождество, то есть от 500 до 600 зараженных в сутки.

По словам Хярма, в настоящее время ожидается, что R упадет ниже 0,9, в основном потому, что в настоящее время заражение в основном происходит в семьях.

"Число очагов заражения выросло и на рабочих местах. Но это говорит о том, что группы заболевших концентрируются и что распространение эпидемии становится ограниченным. Первые признаки уже заметны. Заражение происходит в семьях, которые уже на изоляции и откуда вирус дальше не распространяется"- сказала Хярма.

В то же время, по словам Хярма, пока рано говорить о снижении загруженности больниц.

"Как и ожидалось, в настоящее время наблюдается тенденция к росту числа пациентов в больницах. Пройдет около двух недель, прежде чем число госпитализированных стабилизируется. Надеюсь, мы будем говорить об этом на следующей неделе", - отметила Хярма.

По её словам, в настоящее время особенно критическая ситуация с отделениями интенсивной терапии; транспортировка пациентов в больницы на юге Эстонии помогает облегчить ситуацию в Северной Эстонии, но снижение нагрузки должно быть достигнуто как можно быстрее.

Признаки снижения заболеваемости можно увидеть также в Харьюмаа и Таллинне, отметила Хярма. "Курс, выбранный государством, работает. Инфицирование идет на спад", - сказала она.

Кийк отметил, что число выявленных на прошлой неделе инфицированных, было на четверть меньше, чем неделей ранее.

Вакцинация началась во всех домах попечения

По словам Кийка, по состоянию на понедельник, 29 марта, вакцинированы 27,1% людей в возрастной группе 50+, что составляет примерно 142 000 человек. Также вакцинированы 21,7% лиц в возрасте от 50 до 69 лет и 36,7% лиц в возрасте 70 лет и старше.

Руководитель отдела первичных услуг Больничной кассы Кюлли Фридеманн сообщила, что с понедельника вакцинация наконец началась во всех домах общего и специального ухода в Эстонии.

По словам Фридеманн, к настоящему времени вакцинирован 31% из 370 000 человек, находящихся в группе риска. По состоянию на понедельник из изъявивших желание вакцинированы 90,7% школьных работников и 67,9% социальных работников.

Мари-Анне Хярма отметила, что с уменьшением числа заражений Департамент здоровья может снова начать связываться с близкими по телефону. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

ERR