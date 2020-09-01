Предложение Moderna вместо AstraZeneca оживило интерес к вакцинации

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В Нарве активно идет регистрация на дополнительную вакцинацию от коронавируса людей старше 70 лет, для которой на Ида-Вирумаа было выделено 2000 доз препарата Moderna.



Вакцина Moderna. Иллюстративная фотография. Автор: Eric Garcetti/Flickr/Creative Commons

Об этом сообщила главная сестра Нарвской больницы Наталья Метелица.

По ее оценке, предыдущие отказы могли быть связаны с вакциной AstraZeneca, и предложение вакцины Moderna оживило интерес к иммунизации.

"Вы знаете, мы думали до сегодняшнего утра, что мы не наберем 400 человек в день. То есть в день у нас списки открыты на субботу 400 и на воскресенье 400. Но вот сейчас очень активно люди звонят, и думаю, что те, кто отказывались, я знаю, что это были отказы от AstraZeneca, они либо переписываются, мы не увидели такого отказа, т.е. люди записываются", - сказала Метелица.

В ближайшие выходные в Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу пройдет дополнительная вакцинация людей в возрасте от 70 лет. Для региона было выделено 2000 доз вакцины Moderna, забронировать время можно в электронной регистратуре или по телефону.

В Нарвской больнице предусмотрена вакцинация 800 человек, Нарвском центре семейной медицины - 400 человек, Силламяэском медицинском центре Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus - 100 человек, а в медицинском центре Tervisekeskus Corrigo в Нарва-Йыэсуу - 400 человек. Получение первой дозы вакцины гарантирует и получение впоследствии второй дозы.

ERR



