Правительство: ограничения, вероятно, продлятся до конца апреля

Ограничения, введенные для снижения распространения коронавируса в Эстонии, вероятно, продлятся до конца апреля.

"Вероятно, что ослабления текущих ограничений не ожидается до конца апреля. На это указывают все признаки", - сказал в четверг министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), слова которого приводит портал ERR.ee.

Он добавил, что не хочет вселять надежду, будто бы в середине апреля ситуация изменится в лучшую сторону.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) признала, что большинство населения Эстонии образцово соблюдает ограничения, но ситуация с заражением коронавирусом в лучшую сторону пока не меняется.

"Это означает, что ограничения в их нынешней форме должны сохраняться дольше, чем мы планировали изначально. Мы хотели, чтобы к середине апреля заражалось бы 500 человек в день, но сейчас мы находимся на уровне 1400. К сожалению, быстро этот показатель не снижается", - сказала Каллас.

ERR