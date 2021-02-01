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Дата публикации: Сегодня, 14:51 Просмотрено: 35

Ограничения, введенные для снижения распространения коронавируса в Эстонии, вероятно, продлятся до конца апреля.

Правительство: ограничения, вероятно, продлятся до конца апреля
Иллюстративное фото. Автор: Priit Mürk/ERR

"Вероятно, что ослабления текущих ограничений не ожидается до конца апреля. На это указывают все признаки", - сказал в четверг министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), слова которого приводит портал ERR.ee.

Он добавил, что не хочет вселять надежду, будто бы в середине апреля ситуация изменится в лучшую сторону.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) признала, что большинство населения Эстонии образцово соблюдает ограничения, но ситуация с заражением коронавирусом в лучшую сторону пока не меняется.

"Это означает, что ограничения в их нынешней форме должны сохраняться дольше, чем мы планировали изначально. Мы хотели, чтобы к середине апреля заражалось бы 500 человек в день, но сейчас мы находимся на уровне 1400. К сожалению, быстро этот показатель не снижается", - сказала Каллас.

ERR

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