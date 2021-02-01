Инвестиции в сфере культуры могли бы поддержать в первую очередь Нарву

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Субъектами крупномасштабных инвестиций в сфере культуры в Эстонии могли бы стать как Тарту, так и Нарва, при этом больше предпочтений отдается именно Нарве, выяснилось в ходе очередного опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat.



Нарва. Иллюстративное фото. ФОТО: egorov.livejournal.com

В результате проведенного в марте Norstat опроса выяснилось, что государственные инвестиции в сфере культуры в Нарве поддерживают 43 процента респондентов — и в Тарту 40 процентов. Еще у 17 процентов опрошенных не было предпочтений.

По словам руководителя Norstat Эвелин Паэ, в вопросе о том, где можно было бы разместить новый центр культуры, мнения жителей Эстонии распределились поровну. «Тарту для этой цели предлагают в основном молодые люди, особенно студенты, что и понятно для жителей студенческого города. В то же время респонденты всех остальных возрастных групп старше 40 лет больше поддерживают кандидатуру Нарвы», - сказала Паэ.

В ходе опроса выяснилось также, что Нарву правильным выбором назвали в основном предприниматели, руководители высшего звена и специалисты, чиновники, а также люди с высоким уровнем доходов и с высоким образовательным цензом. Среди тех, кто поддерживает Нарву в основном жители Северной, Центральной и Северо-Восточной Эстонии.

За кандидатуру Нарвы проголосовали жители Южной и Центральной Эстонии, а также студенты и люди с основным или средним образованием.

Фирма Norstat в марте провела опрос одной тысячи жителей страны по всей Эстонии.

BNS