Яак Ааб: поставлена цель снизить суточную заболеваемость до 500 случаев

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Правительство Эстонии ставит своей задачей добиться снижения суточной заболеваемости до 500 случаев, сообщил в среду исполняющий обязанности премьер-министра министр государственного управления Яак Ааб, отвечая на вопросы депутатов парламента.



Яак Ааб. Фото: ERR

По словам Ааба, как считают эксперты, в статистике заболеваемости коронавирусом Эстония, судя по всему, вышла на плато. «Будем надеяться, что численность заболеваний в день больше расти не станет», - сказал Ааб.

Яак Ааб отметил, что правительство, ужесточая ограничения, ставило своей целью снизить коэффициент заболеваемости, на тот момент выросший до 1,3. На сегодняшний день он все еще превышает единицу, хотя и не настолько.

«Если мы продолжим соблюдать ограничения, будем следовать простым правилам, сократим количество наших контактов, то, хочется надеяться, в ближайшие недели или же в течение месяца возникнут условия, при которых коэффициент заражаемости начнет снижаться», - сказал Ааб.

По его словам, на данный момент поставлена цель снизить коэффициент заражаемости хотя бы до 0,8, что на первых порах будет означать около 500 новых инфицированных за сутки.

BNS