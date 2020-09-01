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В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время. В 3 часа ночи стрелки на часах нужно будет перевести на час вперед.



Иллюстративное фото: istockphoto.com

План отказаться от перевода стрелок часов во всем Европейском союзе так и не был реализован, поэтому в ночь на 28 марта 2021 года придется перейти на летнее время.

Пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер ранее сказала, что никаких четких и фиксирующих решений пока не было принято.

"План отказаться от перевода стрелок так больше и не обсуждался. Сейчас есть более важные темы, например, коронакризис", - пояснила Лаастер.

Эстония свою позицию уже высказала в 2018 году, когда председательствовала в ЕС. Она посчитала целесообразным отменить сезонный перевод часов в Евросоюзе. Соседние страны также высказались за отмену перевода стрелок.

"Вопрос в том, какое время мы выберем. Финны хотят зимнее время, эстонцы и латвийцы - летнее. Здесь есть что обсудить", - сказала Лаастер.

По первоначальному плану, переводить стрелки должны были перестать в 2021 году, но в марте точно еще придется перейти на летнее время.

На летнее время перейдут все страны ЕС, поскольку в интересах единой работы внутреннего рынка по всему ЕС действуют одинаковые число и время начала и конца летнего времени.

Зимнее время вновь начнется в 4 часа в последнее воскресенье октября 2021 года, когда часы переведут на час назад.

BNS