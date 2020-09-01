В память о жертвах пандемии прошла общеевропейская минута молчания

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В 200 городах Европы 24 марта состоялась совместная акция в память о жертвах пандемии. Инициатором выступила ассоциация европейских городов Eurocities.



В Великобритании минута молчания прошла 23 марта. Автор: SCANPIX / AFP

Как отметил президент ассоциации Eurocities и одновременно мэр Флоренции Дарио Нарделла, момент тишины посвящен только умершим и памяти о них, и не стоит тратить его на взаимные обвинения и политические лозунги, передала новостная служба Deutsche Welle.

Общеевропейская минута молчания прошла в полдень.

Во многих странах мира уже прошли национальные памятные мероприятия. Акции поминовения состоялись в Италии, Испании, Чехии, Великобритании, Польше, Швейцарии.

По состоянию на середину марта 2021 года в мире было зарегистрировано свыше 120 млн случаев заболевания коронавирусом, более 2,6 млн человек скончались.

ERR