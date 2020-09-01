Полицейские в Нарве обезвредили пьяного мужчину с топором

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Вечером в понедельник в одном из домов по улице Партизани в Нарве 42-летний мужчина напал с топором на прибывших на вызов полицейских отряда быстрого реагирования. Для успокоения мужчины полицейские применили тазер. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.



Иллюстративное фото. Автор Markus Spiske: Pexels

В понедельник, в 20:45 в полицию сообщили, что в подъезде дома по улице Партизани в Нарве бегает мужчина с топором. Прибывший на место отряд быстрого реагирования обнаружил в подъезде 42-летнего мужчину, которому было дано распоряжение положить топор на землю. Мужчина не выполнил распоряжение и попытался напасть на полицейских. Для усмирения нападающего и устранения опасности один из стражей порядка применил электрошокер. Мужчину, находившегося в состоянии сильного опьянения, задержали и доставили в Нарвское отделение полиции для дальнейшего делопроизводства.

По словам руководителя оперативного центра Идаской префектуры Кульдара Курвитса, жильцы дома были очень напуганы действиями мужчины. "Размахивание топором употребившего алкоголь человека может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому полиция отреагировала на вызов усиленным составом. Ситуация на месте происшествия развивалась стремительно. Увидев полицейских отряда быстрого реагирования, мужчина стал агрессивным и попытался на них напасть. Полицейским удалось быстро нейтрализовать угрозу с помощью тазера. Напавшему на стражей порядка мужчине не потребовалась медицинская помощь. Полицейские в ходе происшествия также не пострадали", – сообщил Курвитс.

В отношении 42-летнего мужчины начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей применение насилия по отношению к представителю власти.

ERR