Кая Каллас: локдаун может сохранится на все лето

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По словам премьер-министра Каи Каллас, заболеваемость коронавирусом по-прежнему растет и если его распространение не прекратится, локдаун сохранится на все лето.



Кая Каллас. Фото: Siim Lõvi /ERR

Каллас написала на своей странице в Facebook, что, по данным научного совета и департамента здоровья, ограничения стабилизируют взрывной рост распространения вируса и пока рано говорить об окончательном эффекте от ограничений, заболеваемость продолжает медленно, но уверенно расти.

«Числа могут быть холодными, но они не лгут. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на семь процентов. В возрастной группе 55-85 рост заболеваемости составил более десяти процентов. Нет ни одного уезда, где коэффициент заболеваемости составлял бы менее 1, во многих уездах заболеваемость растет, - написала Каллас. - В день в больницы из-за коронавируса попадают в среднем 75-80 человек. В день из-за коронавируса умирают в среднем десять эстоноземельцев».

Каллас написала, что предложенный во время введения обширных ограничений оптимистичный прогноз, согласно которому заболеваемость к середине апреля составит менее 500 человек в день, выскальзывает из рук.

«Если распространение вируса не прекратится, Эстония на все лето останется на замке — точно так же, как наш южный сосед Латвия, которая находится на замке с ноября. Остановится экономика, остановится социальное общение, все остановится», - написала премьер-министр.

«Правительство может бесконечно вводить ограничения, но именно люди должны им следовать. Правительство может так и продолжить вводить ограничения, но вирус все равно будет передаваться от человека к человеку», - написала Каллас и призвала следовать ограничениям и рекомендациям.

«Призываю каждого как следует подумать, делают ли они ежедневно все возможное, чтобы не заразиться и никого по незнанию не заразить самим. И подумать, что еще они могли бы сделать для этого», - написала Каллас.

Она также призвала глав партий и политических лидеров отказаться от политической борьбы за власть и сфокусироваться на общей борьбе с коронавирусом. «Обратитесь и к своим сторонникам с призывом вести себя ответственно. Особенно важна помощь тех политиков, которые могут обратиться к русскоязычному населению. Это время для единства, когда следует продемонстрировать подобающие государственным деятелям ценности», - написала Каллас.

BNS