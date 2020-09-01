Инструкцию по выплате компенсации зарплат составят к концу марта

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Касса по безработице составит для работодателей точную инструкцию по подаче заявок на компенсацию зарплат к концу текущего месяца и рассчитывает приступить к первым выплатам уже в начале апреля.



Иллюстративное фото. Автор: ERR. Иллюстративное фото. Автор: ERR.

"Мы хотим быть готовы к подаче заявок к первому апреля. Ходатайства можно будет подавать через Кассу по безработице, как и в прошлом году. Если у нас все получится к 1 апреля, то со следующей недели после этого мы бы уже хотели сделать первые выплаты", - сказал радионовостям ERR глава Кассы по безработице Меэлис Паавел.

Ранее это временное пособие выплачивалось работодателям в Харьюмаа и Ида-Вирумаа в зависимости от вида деятельности предприятия, а теперь критерием подачи заявок станет падение оборота. Претендовать на компенсацию за март и апрель смогут фирмы, в которых оборот снизился как минимум на 50%.

Паавел пояснил, что критерии пособия изменили, потому что к настоящему времени круг пострадавших от ограничений предприятий стал намного шире. Хотя подать заявки на компенсацию теперь сможет больше предприятий, отсев получателей будет проходить на более жестких условиях, которые Касса по безработице уточнит к концу марта.

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас выразил надежду, что двухмесячного периода данного пособия будет достаточно, хотя есть и риск, что возникнет необходимость его продления. По словам Паавела, такая возможность учтена.

"Да, мы надеемся, что пособие могло бы закончиться за два месяца. Но правительство все же предусмотрело в дополнительном бюджете несколько большую сумму, чтобы и в третий месяц была возможность его выплачивать", - сказал Аас.

На эти цели выделят 102 млн евро из дополнительного бюджета, к которым добавятся 38 млн евро из резервов Кассы по безработице.

ERR