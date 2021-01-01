Ученые связывают появление тромбов после прививки AstraZeneca с аутоиммунной реакцией

Дата публикации: Сегодня, 11:01 Просмотрено: 92

Специалисты из Норвегии и Германии независимо друг от друга пришли к выводу, что образование тромбов у привитых вакциной AstraZeneca было вызвано аутоиммунной реакцией.



Вакцина AstraZeneca. Автор: EBU/ERR

Профессор гематологии из Норвегии Пол Андре Хольм, возглавлявший исследование случаев болезни у привитых в стране, заявил, что в ходе работы было определено антитело, которое формируется после вакцинации и может провоцировать аутоиммунную реакцию и последующий тромбоз, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Wall Street Journal. Опираясь на эти выводы, норвежские власти пока не стали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Профессор из Германии Андреас Грайнахер, под руководством которого также работала группа исследователей, заявил о схожих выводах. Он отметил, что при появлении головной боли, головокружения или нарушений зрения после прививки диагностировать осложнения можно с помощью анализа крови.

"У очень, очень небольшого числа людей будут развиваться подобные осложнения. Но в случаях, когда это происходит, мы знаем, как лечить таких пациентов", цитирует Грайнахера The Wall Street Journal.

В марте AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за случаев образования тромбов у привитых людей. Несколько европейских стран приостановили использование препарата, однако позднее Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины. В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения заявили, что преимущества препарата перевешивают возможные риски.

ERR