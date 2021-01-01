Научный совет: коэффициент заражения коронавирусом снизился до 1,05

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Несмотря на продолжающийся рост смертности пациентов с коронавирусом, коэффициент заражения снижается, говорится в представленном в пятницу отчете научного совета.



Жители Эстонии. Иллюстративная фотография. Автор: Ken Mürk/ERR

По оценке научного совета, заражение коронавирусом по-прежнему на высоком уровне, но благодаря действующим ограничениям быстрый рост заболеваемости остановился.

"По состоянию на 13 марта коэффициент заражения составлял примерно 1,05 и продолжает падать. Тенденция спада есть и в регионах с самым быстрым распространением вируса (Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа). Снижается заболеваемость в возрастной группе 15-19 лет, но в группе 20-24 продолжается рост", говорится в обзоре научного совета.

Члены совета также отметили, что потребность в госпитализации по-прежнему очень большая. "Половина госпитализированных – люди старше 70 лет. Из-за высокого уровня заражения смертность какое-то время продолжит расти", следует из отчета.

Также указывается на значительное снижение заболеваемости в домах попечения.

Авторы отчета подчеркнули, что критика организации вакцинации в Эстонии безосновательна: "Несмотря на ограниченность поставок, охват вакцинацией в Эстонии – один из лучших в Европе".





К нормальной жизни можно будет вернуться только, после того, как он снизится до 0,85

Как сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, если к маю коэффициент не снизится до 0,85, то люди не смогут вернуться к нормальной жизни, и лета в Эстонии не будет.

"Призываю вас понимать те меры, которые установило правительство. И не ожидать, что в Эстонии проведут крупные спортивные или культурные события", - сказал Ланно.

Он добавил, что в начале года доля положительных тестов на коронавирус от общего числа сделанных тестов была около 10%, а сейчас увеличилась до 20%. В Эстонии есть небольшие населенные пункты, где показатель заболеваемости в последние две недели достиг почти 4000 случаев на 100 000 населения.

64% добавившихся в последнюю неделю инфицированных были в Харьюмаа. При этом 75% из них - в Таллинне, сказал Ланно, добавив, что проблемным местом остается район Ласнамяэ, однако заболеваемость растет также в Мустамяэ, Хааберсти и Пыхья-Таллинне.

Ланно также выделил Маарду, где показатель инфицирования остается на высоком уровне.

"Департамент здоровья придерживается мнения, что по возможности стоит избегать поездок, даже внутри Эстонии", - сказал Ланно.

Те люди, которые все же решили отправиться в путешествие и уже переболели COVID-19, могут распечатать справки из цифровой регистратуры или интернет-среды testi.me. По словам Ланно, семейные врачи таких справок не выдают и занимаются прежде всего лечением пациентов и вакцинацией.

ERR