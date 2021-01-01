Департамент статистики: индекс цен на жилье в Эстонии за год вырос на 6%

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По данным департамента статистики, в 2020 году индекс цен на жилье в Эстонии повысился по сравнению со средним показателем предыдущего года на 6% и в четвертом квартале повысился по сравнению с тем же кварталом 2019 года на 4,8%.



Фото взято с: mke.ee Фото взято с: mke.ee

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, напомнив, что индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

По словам аналитика департамента статистики Эгне Сяйнаст, годовой индекс, рассчитываемый как средний показатель за четыре квартала, хоть и рос, но не так быстро, как раньше. «В прошлом году цены на квартиры выросли на 6,8% и цены на дома – на 4,1%», – добавила Сяйнаст.

В четвертом квартале индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же кварталом 2019 года на 4,8%, цены на дома выросли на 6,5% и цены на квартиры – на 4,1%. Цены на квартиры в Таллинне выросли на 2%, в граничащих с Таллинном регионах вместе с Тарту и Пярну – на 9,1% и в остальных частях Эстонии – на 5,4%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в 2020 году повысился по сравнению со средним показателем предыдущего года на 6,6%. В четвертом квартале индекс повысился по сравнению с тем же кварталом 2019 года на 5,9%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс цен на жилье» является Министерство финансов, по заказу которого департамент статистики собирает и анализирует данные.

BNS