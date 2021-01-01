EMA: AstraZeneca - безопасная и эффективная вакцина

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Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.



AstraZeneca

"Комитет пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина... Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови", - заявила в четверг вечером на пресс-конференции глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

"Это безопасная и эффективная вакцина", - добавила она.

При этом Кук отметила, что, тем не менее, полностью отметать версию о взаимосвязи образования тромбов с вакцинацией данным препаратом все же нельзя. Она пояснила, что эксперты выявили крайне малочисленные случаи, в которых нет полной уверенности, какова причина тромбов. "Но мы по-прежнему не можем полностью исключать связи между этими случаями и вакциной", - отметила она.

Кук также сказала, что страны ЕС сами могут принимать решение, применять ли вакцину или нет. Она подчеркнула, что при вакцинации большого количества людей всегда возникают случаи, связанные с возникновением каких-либо проблем.

"Когда вы вакцинируете миллионы людей, неизбежно то, что редкие или серьезные заболевания будут возникать после вакцинации", - указала она.

По словам главы регулятора, рекомендации заключаются в том, чтобы повысить осведомленность среди тех, кто проходит вакцинацию данным препаратом, о возможных побочных эффектах.

"Очень важно, чтобы за всеми случаями побочных эффектов тщательно следили и о них сообщали, чтобы мы могли оценить их и, при необходимости, обновить информацию", - добавила она.

BNS