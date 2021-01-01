Ааб и Кийк: влияние ограничений уже ощущается

Дата публикации: Вчера, 16:08 Просмотрено: 140

Замещающий премьер-министра Каю Каллас министр государственного управления Яак Ааб и министр здоровья и труда Танель Кийк отметили, что влияние ограничений уже ощущается, но следует продержаться по меньшей мере еще две-три недели.



Старый Таллинн. Автор: Ken Mürk/ERR

"Мы видим стабилизацию скорости роста, но, к сожалению, это еще не спад и не то, чего мы добиваемся", – заявил Кийк на пресс-конференции правительства в четверг.

По его словам, нагрузка на медицинских работников безумно высокая, а за время пандемии госпитализация потребовалась более 5000 жителей Эстонии.

"Сейчас пик кризиса. Очень надеюсь, что вскоре начнется спад, но мы должны быть готовы и к худшему, – добавил Кийк. – Правительство надеется, что установленных ограничений будет достаточно, чтобы снизить показатели заражения. В противном случае нам придется предпринять следующие меры".

Яак Ааб отметил, что такие крайние меры как запрет на передвижение и комендантский час в повестке не значатся.

Он сообщил, что среди дошкольников уровень заражения снизился. Кроме того, видно влияние вакцинации пожилых людей – люди старше 80 лет так массово уже не заболевают.

"Надеемся, что ограничение, сокращение контактов и вакцинация помогут снизить заболеваемость в течение пары недель. Ограничения, по всей видимости, будем смягчать поэтапно", – сказал Ааб.

ERR