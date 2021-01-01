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Конвейер новостей / ПроисшествияВыскочившая на дорогу косуля спровоцировала ДТП

Дата публикации: Вчера, 13:56 Просмотрено: 132

В среду выскочившая на дорогу косуля спровоцировала ДТП в Ида-Вируском уезде.

Выскочившая на дорогу косуля спровоцировала ДТП
Иллюстративное фото. Взято с looduskalender.ee

Инцидент произошел в 10:57 на 13-м километре дороге Сака-Онтика-Тойла, сообщила в четверг полиция.

Из-за выскочившей на дорогу косули 36-летнему водителю Nissan Juke пришлось резко повернуть направо. В результате машина выехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Водитель был доставлен Ида-Вирускую центральную больницу.

ERR

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