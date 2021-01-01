В среду выскочившая на дорогу косуля спровоцировала ДТП в Ида-Вируском уезде.

Инцидент произошел в 10:57 на 13-м километре дороге Сака-Онтика-Тойла, сообщила в четверг полиция.

Из-за выскочившей на дорогу косули 36-летнему водителю Nissan Juke пришлось резко повернуть направо. В результате машина выехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Водитель был доставлен Ида-Вирускую центральную больницу.

ERR