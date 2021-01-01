Конвейер новостей / ПроисшествияВыскочившая на дорогу косуля спровоцировала ДТП
Дата публикации: Вчера, 13:56 Просмотрено: 132
В среду выскочившая на дорогу косуля спровоцировала ДТП в Ида-Вируском уезде.
Иллюстративное фото. Взято с looduskalender.ee
Инцидент произошел в 10:57 на 13-м километре дороге Сака-Онтика-Тойла, сообщила в четверг полиция.
Из-за выскочившей на дорогу косули 36-летнему водителю Nissan Juke пришлось резко повернуть направо. В результате машина выехала с проезжей части и врезалась в дерево.
Водитель был доставлен Ида-Вирускую центральную больницу.
ERR