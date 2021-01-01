Восстановление экономики будет более медленным, чем ожидалось

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Если до сих пор эстонская экономика неплохо справлялась с кризисом, то с приходом второй волны коронавируса стало очевидно, что рост ВВП восстановится позже, чем говорилось в декабрьском прогнозе Банка Эстонии, заявил президент Центробанка Мадис Мюллер.



Мадис Мюллер. Автор: Priit Mürk/ERR

В 2020 году экономический спад в Эстонии составил 3%, что в два раза меньше, чем в среднем по еврозоне. Поэтому, как отметил глава Центробанка Мадис Мюллер, по сравнению со остальной Европой наша страна отделалась легким испугом, сообщают в среду радионовости ERR.

"Опасения не подтвердились прежде всего из-за того, что распространение коронавируса не вышло из-под контроля, и большинство отраслей экономики восстановились очень быстро", - сказал Мюллер, выступая с докладом на открытом вебинаре, посвященном поиску решений для преодоления кризиса.

Однако в этом году ситуация иная. На прошлой неделе Эстония вышла на первое место в мире по росту заболеваемости Covid-19. Для сдерживания пандемии введены жесткие ограничительные меры, которые в свою очередь наносят сильный удар по экономике.

"Судьба эстонской экономики зависит прежде всего от того, насколько быстро восстановится деятельность предприятий после снятия ограничений. Уже очевидно, что по сравнению с декабрьским прогнозом Банка Эстонии кризис будет более затяжным, и восстановление произойдет позже. Сейчас мы ожидаем, что бизнес начнет возвращаться к привычному ритму не ранее мая. Но, к сожалению, и это предположение может быть ошибочным, поскольку возможные потери из-за затянувшегося кризиса оценивать рано", - добавил президент Банка Эстонии.

По словам Мадиса Мюллера, к сегодняшнему дню работу в нашей стране потеряли каждые три человека из ста, что может показаться не очень большим числом с учетом глобального характера кризиса.

"В то же время занятости в Эстонии лишилось сравнительно больше людей, чем в других странах еврозоны, в том числе у наших соседей. И это несмотря на компенсацию заработной платы и другие принятые правительством в прошлом году меры поддержки", - отметил Мюллер.

Президент Центробанка добавил, что рисков по-прежнему много и неопределенность относительно будущего крайне велика.

"Экономическая ситуация в Эстонии может оказаться хуже, чем прогнозировалось. В то же время в результате вакцинации и отмены ограничений восстановление экономики может быть и более быстрым, чем ожидалось. Нам нельзя оставаться в роли наблюдателя, у правительства и предпринимателей есть возможность взять управление ситуацией на себя", - заключил Мюллер.

ERR