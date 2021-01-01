Вакцинация высокопоставленных государственных чиновников приостановлена

Дата публикации: Сегодня, 12:19 Просмотрено: 180

В прошлую пятницу правительство согласилось с необходимостью вакцинации министров, депутатов Рийгикогу и высших государственных деятелей в приоритетном порядке, но из-за проблем с поставками вакцины план приостановлен.



Заседание правительства Каи Каллас. Иллюстративное фото. Автор: Stenbocki maja/Flickr

По словам директора коммуникационной службы правительства Ээро Рауна, плану вакцинации снова дадут ход, когда в Эстонию поступит больше вакцины.

"Так как в Эстонию прибыло меньше вакцины, чем ожидалось, то план пришлось приостановить", – сказал Раун ERR.

Он не смог сказать, когда точно удастся реализовать запланированное, все зависит от производителей вакцины.

Вакцинировать политиков и государственных чиновников планировалось препаратом AstraZeneca. Предполагалось, что будут вакцинированы депутаты парламента, члены правительства, государственный секретарь, канцлер права, государственный контролер, председатель Госсуда и президент Банка Эстонии.

В настоящее время коронавирусом болеет премьер-министр Кая Каллас. Ее временно заменяет министр государственного управления Яак Ааб.

ERR