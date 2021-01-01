В Европе не утихают споры вокруг вакцины AstraZeneca

Всё больше европейских стран объявили о приостановке использования препарата AstraZeneca после сообщений о побочных эффектах и смерти некоторых пациентов после прививки. В том числе Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Нидерланды и Латвия. Тем временем, в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что пока нет оснований полагать, что данный препарат провоцирует возникновение тромбов - еврочиновники по-прежнему убеждены в преимуществах именно данной вакцины от Covid-19.

Нежелание одних стран ЕС делиться вакциной, заявления других о несправедливом распределении доз - это вершина айсберга. Самым злободневным стало решение нескольких стран приостановить использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о том, что у некоторых привившихся образуются тромбы, передает "Актуальная камера".

В понедельник, 15 марта, о временной приостановке использования англо-шведской вакцины объявили Германия, Франция, Италия и Испания. А во вторник к ним присоединились Швеция, Нидерланды и Латвия.

"Наше решение - это предупредительная мера. Всё-таки по всему миру были сделаны миллионы прививок AstraZeneca. Однако мы прекрасно понимаем последствия нашего решения, и это решение далось нам не просто", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Европейское агентство по лекарственным средствам, которое координирует вакцинацию в Евросоюзе, подчеркнуло, что пока ничто не указывает на то, что образование тромбов напрямую обусловлено вакцинацией. Агентство начало расследование, отметив, что в общей сложности известно только о 30 случаях "тромбоэмболии" на пять миллионов европейцев, получивших вакцину.



"Данная ситуация с образованием тромбов не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек. И роль Eвропейского агентства лекарственных средств заключается в том, чтобы установить, является ли это побочным эффектом или просто совпадением", - пояснил глава Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук.

На безопасности AstraZeneca настаивают британцы - учёные и политики. В Великобритании этот препарат используют для всех возрастных групп.

"Эта вакцина безопасна. Мы уважаем процессы и процедуры, через которые другие страны, возможно, должны пройти. Но вакцина безопасна и люди должны продолжать ей вакцинироваться, чтобы защитить себя, своих друзей и семью", - считает глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Дальнейшие перспективы применения вакцины AstraZeneca будут зависеть от решения Европейского агентства по лекарственным средствам. Профильный комитет агентства лекарственных средств проведет встречу в четверг, на ней будет вынесено заключение и решение о том, нужно ли принимать какие-либо действия в данной ситуации.

ERR