Проблемы с вакциной нарушают единство ЕС

Дата публикации: Вчера, 14:53 Просмотрено: 135

В последние недели в Европейском союзе накопились проблемы, связанные с вакциной от коронавируса. Решение некоторых государств приостановить использование вакцины AstraZeneca – лишь одна из причин напряжения.



Иллюстративное фото. pixabay.com Иллюстративное фото. pixabay.com

Одни страны не хотят делиться вакциной, вторые отказываются их использовать, а третьи считают распределение доз несправедливым – так можно охарактеризовать ситуацию с вакцинацией в Европе в настоящий момент, передала "Актуальная камера".

Самым злободневным стало решение нескольких стран приостановить использование вакцины AstraZeneca.

"Сегодняшнее (15 марта – прим. ред.) решение – исключительно мера предосторожности. Во всем мире использованы миллионы доз вакцины AstraZeneca. Все мы знаем о последствиях этого решения, и оно далось нам нелегко", – заявил министр здоровья Германии Йенс Шпан.

Некоторые страны, например, Бельгия, продолжают использовать вакцину. Европейская комиссия также доверяет Европейскому агентству по лекарственным средствам, согласно которому нет причин для ограничения использования вакцины AstraZeneca.

"Европейское агентство по лекарственным средствам над этим работает. Как вы знаете, оно дало первоначальную оценку. Оно продолжает следить за ситуацией и позднее представит развернутое мнение. Мы считаем важным научный подход Европейского агентства по лекарственным средствам", – сказал представитель Европейской комиссии Стефан Кеерсмакер.

На фоне возможных осложнений после вакцинации нарастает напряженность в Европейском союзе во главе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. На позапрошлой неделе Курц заявил о намерении сотрудничать в вопросах вакцин с Израилем и Данией. На прошлой неделе он потребовал объяснений, почему вакцина распределяется неравномерно. В то же время единство ЕС нарушает тот факт, что произведенные в Европе десятки миллионов доз экспортируются во все страны мира, но союзники в лице США и Великобритании таким же образом не поступают.

ERR