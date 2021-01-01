Лутсар: уровень заболеваемости скоро снизится

Дата публикации: Вчера, 13:35 Просмотрено: 430

Как показывает опыт других стан, высокий уровень инфицирования в Эстонии скоро начнет снижаться.



Ирья Лутсар. Автор: Siim Lõvi/ERR

Как сказала в интервью ERR глава правительственного научного совета Ирья Лутсар, после такого высокого показателя заболеваемости цифры начинают снижаться. "Во многих странах было заметно, что небольшие цифры, как были у нас в январе, держатся очень долгое время, - сказала Лутсар. - Конечно, таким высоким уровень заболеваемости не останется, но сложно прогнозировать, что он быстро снизится до нуля".

Она указала на опыт США, где во многих местах уровень инфицирования снижается, несмотря на то, что для этого сделано не так много.

"Во-вторых, во многих европейских странах заметно, что заболеваемость вновь начала расти", - отметила Лутсар, перечислив Италию, Польшу, Германию и Францию.

Пока рано снимать ограничения для переболевших и вакцинированных

Лутсар считает, что пока рано возобновлять доступ к развлекательным заведениям, учреждениям общественного питания или спортивным залам для примерно 100 000 человек, которые переболели COVID-19 или прошли вакцинацию.

"Вакцина нужна людям в возрасте, а поскольку более молодым и голосистым людям хочется выходить из дома, то вакцины начнут перетягивать как одеяло то в одну, то в другую сторону. Я вижу в этом опасность, - сказала профессор. - Если бы у нас было достаточно вакцин, и мы могли вакцинировать всех как в Израиле, была бы другая ситуация. Сейчас у нас запасы вакцин очень ограничены. Да, когда-нибудь в будущем у нас будет достаточно вакцин, и это будет хорошей идеей, но пока ее не реализовать".

Кроме того, как определить вакцинированных и переболевших, если пока неясно, как долго длится эффект после вакцины или болезни, подчеркнула Лутсар.

"Может быть, организовать работу легче, но как организовать вход в ресторан, бар или на дискотеку. Как определить, кто прошел вакцинацию, а кто нет. Кто будет это контролировать и как это будет восприниматься в обществе, особенно в сложившейся ситуации, когда вакцин не хватает", - сказала она.

Лутсар подчеркнула, что никому не рекомендует сознательно заражаться COVID-19, чтобы переболеть. "Я предупреждаю людей о течении болезни и никому не желаю болеть. Не делайте этого, ради Бога!" - сказала профессор.

Маневров для ужесточения ограничений особо нет

По словам Лутсар, научный совет в понедельник обсудил действующие в Эстонии ограничения и ситуацию в больницах. "Мы обсудили ситуацию - действуют ли ограничения, и что можно было бы предпринять дальше. Я согласна, что сейчас ограничения особо не ужесточить, в то же время нет показаний и к их ослаблению, поскольку показатели инфицирования все еще очень высоки", - сказала Лутсар.

Кроме того, говорилось о том, как справляются больницы, потому что ситуация тяжелая, особенно в Северной Эстонии. Больницы Таллинна, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа переполнены, отметила она.

Вакцинация в Эстонии идет успешно

"Конечно, мы обсуждали вакцинацию и проблемы, связанные с вакциной AstraZeneca. Несколько членов научного совета вчера сказали, что совет, который сам не занимается вакцинацией, хотел бы выразить признательность тем, кто связан с вакцинацией", - сказала Лутсар.

"Учитывая нехватку вакцин и все то, что происходит вокруг вакцин, мы все же хорошо справлялись в такой ситуации. 10% населения Эстонии и 30% людей старше 80 лет были вакцинированы, вакцинация прошла хорошо и в выходные", - сказала она.

Нет причин прекращать использование вакцины AstraZeneca

Лутсар подчеркнула, что в свете решения ряда стран приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca надо исследовать его возможные побочные эффекты, но оснований для приостановки использования этой вакцины нет. Учитывая высокий уровень инфицирования в Эстонии, разумно продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca.

"Конечно, это надо исследовать. Нельзя сказать, что ничего нет. Однако верно и то, что в Англии (где вакцину AstraZeneca ввели более 20 млн человек) ничего подобного не наблюдалось", - сказала профессор. Она также подчеркнула, что представители Всемирной организации здоровья и Европейского агентства по лекарственным средствам заявили, что в настоящее время тромбов у вакцинированных людей не больше, чем у населения в целом, а также отсутствуют доказательства связи с вакциной.

"В некоторой мере это зависит от эпидемиологической ситуации. Если эпидемиологическая ситуация относительно спокойна как сейчас в Испании, то можно на некоторое время приостановить вакцинацию. У нас совсем другая ситуация", - сказала Лутсар.

ERR